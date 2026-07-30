El PP vuelve a pedir crear un sistema nacional de respuesta que "se active desde el primer día" ante una emergencia

Archivo - El secretario general del PP, Miguel Tellado, - LORENA SOPENA-EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha reclamado al Gobierno la creación de un sistema nacional de respuesta inmediata "que se active desde el primer día" ante una emergencia, como los incendios forestales que arrasan estos días decenas de miles de hectáreas en España.

Así lo ha manifestado este jueves 30 de julio el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, en rueda de prensa, en la que ha defendido que España "no puede improvisar cada vez que se produce una gran emergencia", por lo que ha incidido en la necesidad de tener un sistema nacional de respuesta inmediata ante una emergencia.

Se trata de una iniciativa que el PP ya incluyó en el paquete de 50 medidas que registró el año pasado en el Senado y que, según ha recordado Tellado, "el PSOE lamentablemente votó en contra".

Ante la situación en España por los incendios forestales, el 'popular' ha anunciado que volverán a registrar este paquete de medidas en el Congreso de los Diputados en forma de proposición no de ley. "Esperamos que esta vez el Partido Socialista reconsidere su posición y no vuelva a votar en contra", ha apuntado.

"Cuando arde el monte, el fuego no pregunta qué vota cada vecino, ni qué administración tiene la competencia, ni qué partido gobierna en cada lugar. Solo se abre camino, dejando a su paso un paisaje de desolación, destrucción, tristeza y a veces incluso se cobra vidas y heridos", ha advertido.

Por tanto, Tellado ha hecho hincapié en que es "imprescindible" protegerse ante el fuego: "España necesita dotarse de más medios, de una flota aérea suficiente, de sistemas comunes de comunicación y un mapa de todos los recursos disponibles".

En este punto, ha señalado que "es fundamental que el Gobierno asuma su responsabilidad financiera y no traslade todo el coste de las emergencias a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos"; y ha reclamado que, "de una vez por todas, el Gobierno se convenza de que los incendios sí son reales y fomente y facilite la prevención durante todo el año".

Por eso, el secretario general del PP ha exigido "una gestión forestal realista que atienda las indicaciones de expertos y científicos y que, además, escuche las demandas de la gente que vive y conoce el monte, la gente que vive en el rural", lo que implica, en sus palabras, "facilitar la limpieza, facilitar los desbroces, apoyar a agricultores y ganaderos y adoptar medidas".

"Hay un Ministerio que teóricamente se dedica a eso y no se le conoce acción alguna. Para la prevención de estas catástrofes es crucial que los pueblos se llenen de vida y no que se vacíen, como está sucediendo en la actualidad. Y para ello, el sector primario debe volver a ser una opción profesional con futuro, especialmente para las nuevas generaciones", ha señalado.

Tellado ha avisado de que "al fuego no se le vence con consignas, sectarismo y con ecologismo de salón", sino que "se le combate con medios, con una planificación anual rigurosa, con recursos y escuchando a los expertos y a quienes viven en el medio rural y lo conocen bien".

"EL FUEGO NO PUEDE SER UN ELEMENTO MÁS DE CONFRONTACIÓN POLÍTICA"

"El fuego no puede ser un elemento más de confrontación política en España. Los españoles no se lo merecen. Por eso, desde el PP vamos a seguir actuando con responsabilidad, con moderación y con altura de miras, priorizando la colaboración institucional para centrarnos en lo importante, que son desde luego las personas, sus bienes y nuestros bosques y proponiendo medidas como blindar la prevención y combatir este trágico fenómeno y sus consecuencias", ha apuntado.

Al ser preguntado sobre la posibilidad de negociar con el PSOE un plan común contra los incendios forestales, Tellado ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "planteó una propuesta abierta desde Moncloa" después de que Alberto Núñez Feijóo presentara el Plan Integral de Ayuda, Recuperación y Prevención para el Medio Rural y Forestal hace un año.

"A partir de ahí Sánchez entendió que era una posibilidad hablar de un pacto de Estado. La ministra Aagesen pidió comparecer en el Congreso para presentar las líneas generales de ese pacto de Estado y, al final, retiró su propia petición de comparecencia. Nunca fue al Congreso a presentar las líneas generales de ese pacto de Estado", ha puntualizado.

El dirigente popular cree que "la prioridad ahora es que siga la colaboración entre instituciones y administraciones y que lleguen todos los medios y los recursos que hacen falta". "Hay un plan presentado por Feijóo que el PSOE rechazó y es un plan que contempla 50 medidas concretas de ejecución inmediata que compromete a todos los niveles de la administración y nosotros creemos que ese es el camino", ha zanjado.