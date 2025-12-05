Real Jardín Botánico planta 23.000 bulbos de tulipanes para que estén "en todo su esplendor" el próximo abril

Plantados 23 000 bulbos de tulipanes para dar color al inicio de la primavera en el Real Jardín Botánico - REAL JARDÍN BOTÁNICO

MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Real Jardín Botánico (RJB-CSIC) ha plantado 23.000 bulbos de tulipanes y semillas en la Terraza de los Cuadros del recinto para que puedan estar "en todo su esplendor" durante el mes de abril de 2026, aunque dependerá de la climatología de los próximos meses.

El RJB-CSIC ha detallado en comunicado que los bulbos de tulipanes corresponden a una treintena de variedades, como 'Apricot Foxx', de tonos amarillos y naranajas; 'National Velvet', de color rojo púrpura intenso; 'Orange Sherpa', de brillante flor naranja; 'Paul Scherer', de color púrpura oscuro; y 'Hugs and Kisses', cuyos pétalos pueden ser blancos o rosas y sus bordes son rojos.

Esta plantación se ha ubicado en la entrada al invernadero Santiago Castroviejo, donde también han sembrado casi 12.500 bulbos de narcisos de una treintena de variedades, así como 2.500 de Muscari y 800 jacintos, de dos variedades, 'Pink Surprise' y 'Purple Voice NEW'.

Además, el RJB-CSIC ha explicado que en esta época del año se pueden aprovechar los primeros días de frío para potenciar su color y su fragancia dulce, floral y especiada, "especialmente en el caso de los jacintos", que anunciarán la llegada de la primavera.

De esta forma, la institución prevé que todas estas plantas bulbosas estén flor durante el mes de abril, aunque "dependerá de la climatología de los próximos meses para conocer con algo más de exactitud su floración", que contemplaron más de 100.000 visitantes el pasado mes de abril.