Saiz lamenta el fallecimiento del hombre herido en el incendio de Tres Cantos (Madrid): "Es momento de estar unidos"

Dos agentes de la Unidad Militar de Emergencias (UME) trabajan en las labores de extinción del incendio, a 12 de agosto de 2025, en Tres Cantos, Madrid (España). - Unidad Militar de Emergencias (UME)

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha lamentado el fallecimiento del hombre herido en el incendio de Tres Cantos (Madrid) y ha dicho que "es momento de estar unidos".

"En lo que tiene que ver con los incendios, lo primero que quiero hacer es lamentar el fallecimiento de la persona que ha fallecido en el incendio de Tres Cantos", ha lamentado la ministra en declaraciones a medios en el Ministerio.

Asimismo, ha llamado a la "responsabilidad" y a la "prudencia" de la ciudadanía para que esté atenta a las recomendaciones de los servicios de emergencias.

Preguntada por los mensajes en X del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, contra el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, por "estar de farra" durante los incendios que afectan a la comunidad, Saiz ha llamado a la "colaboración" y no a la "confrontación".

"Por eso, y además me va a permitir que mientras España está ardiendo, a mí me van a encontrar siempre en la colaboración y no en la confrontación. Nuestra memoria en nuestro país nos demuestra que cuando hay situaciones de emergencia es momento de estar unidos. Eso es lo que le tengo que responder", ha expuesto.

Igualmente, la ministra ha recalcado que el Gobierno está "acompañando" a las comunidades autónomas afectadas por los incendios "desde el primer minuto".

"Se han desplegado más de 700 medios, más de 1.600 militares en todo nuestro país. De hecho, en las últimas horas se ha activado el plan de Preemergencia, que no es otra cosa que una comunicación más reforzada con las comunidades autónomas entre sí y también con el Gobierno de España para que ese despliegue de todos los medios sea eficaz, sea rápido y se puedan evitar que se propaguen los focos que ya están apagados, que se puedan reactivar nuevos focos o que pueda producirse expansión de diferentes focos", ha informado.