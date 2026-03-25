Sánchez abre la puerta a prolongar las nucleares y Sumar exige mantener su cierre: "Manténgase firme"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso, a 25 de marzo de 2026, en Madrid (España). - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abierto este miércoles la puerta a prolongar la vida de las centrales nucleares, mientras que Sumar le ha pedido que se comprometa a mantener el calendario de cierre. "Manténgase, por favor, firme frente al fascismo fósil", ha pedido la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero.

Durante su comparecencia en el Congreso para informar sobre la posición del Ejecutivo ante la guerra en Oriente Próximo, así como de la última reunión del Consejo Europeo, Pedro Sánchez ha indicado que "si no supone un coste económico para los ciudadanos vía rebajas de impuestos, si se garantiza la seguridad de suministros y la seguridad de los ciudadanos", el Ejecutivo hablará con las empresas nucleares sobre el cierre definitivo de las centrales.

"A día de hoy, eso no se está produciendo", ha replicado Pedro Sánchez al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien ha criticado el "dogmatismo climático".

Sánchez considera que Feijóo "tiene una obsesión con las nucleares" y le ha pedido que "no vuelva a la carga de nuevo con el despliegue de renovables" porque gracias a ello, a su política energética y a la 'solución ibérica', "la semana pasada el precio de la electricidad en España estuvo en 35 euros el megavatio hora". "En Alemania, señorías, fue de 110 euros el megavatio hora; en Italia, de 150 euros el megavatio hora", ha argumentado, para después añadir que fue así por la "fuerte presencia" de la energía solar y la eólica.

"¿Se imaginan ustedes si hubiera gobernado el señor Mariano Rajoy durante toda esta crisis? Estaríamos ahora mismo pagando el megavatio hora del precio de la electricidad por encima de 110 euros, 150 euros", ha asegurado.

Según Sánchez, "gracias a la política energética, que no es dogmatismo climático, es inteligencia climática", en España se está pagando 35 euros el megavatio hora.

SUMAR: "NO VALEN EXCUSAS"

Desde Sumar, Verónica Martínez Barbero ha advertido de que no van a admitir "dilaciones de ningún tipo" en el calendario de cierre de las nucleares. "No valen excusas, no valen intereses electoralistas. Lo vamos a hacer, por mucho que le pese al señor Feijóo y al señor Abascal", ha avisado.

"Y lo vamos a hacer bien, con una transición justa que garantice alternativas de empleo e inversión en las comarcas afectadas, porque gobernar para la mayoría, lo sabemos muy bien, no solo es decidir el rumbo, es hacerse cargo de lo que ese rumbo implica", ha declarado, para después añadir: "El 'no' a la guerra es un 'sí' a las renovables", ha manifestado Martínez Barbero.

Verónica Martínez Barbero ha pedido al presidente Sánchez que se comprometa "expresamente" al mantenimiento del calendario de cierre de las nucleares porque está "firmado en el acuerdo de coalición y porque alargar la vida de las nucleares significa poner en riesgo las inversiones en renovables que necesita este país".

"Aunque el Consejo de Seguridad Nuclear autorice la ampliación de la vida de Almaraz, no autorice esto. Esta decisión corresponde al Gobierno, no al Consejo de Seguridad Nuclear. Señor presidente, manténgase, por favor, firme frente al fascismo fósil", ha zanjado.

La portavoz de Sumar ha arremetido contra el líder del PP y ha asegurado que otro ejemplo de su "patriotismo fake" es que quieren prolongar la vida de las nucleares, que es "mantener la dependencia de un modelo concentrado en pocas manos y que le sale muy caro a las familias españolas". "Le sale hoy muy caro en el bolsillo y le sale caro al futuro de las familias españolas. Así que dejen de disfrazarlo", ha remarcado.

ALTAR DEL "FANATISMO" CLIMÁTICO

En su primera intervención, Alberto Núñez Feijóo ha dicho que el Gobierno "es el del apagón, como en Cuba" y le ha reclamado que "garantice la continuidad de las centrales nucleares" o si no seguirá siendo "el responsable".

"No agrave el problema. No aumente nuestra dependencia del gas. No aproveche el decreto para persistir en su dogmatismo climático. Se lo vuelvo a reiterar. Garantice la continuidad de las centrales nucleares", ha insistido el presidente del PP.

Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado que la ideología del Gobierno también "mata, sacrificando a los españoles en el altar de su fanatismo climático" y ha añadido que Feijóo y el PP participan en esta cuestión "de los mismos mitos, de las mismas cantinelas y de la misma destrucción" de la riqueza.

"¿Cómo se entiende si no que hayan hecho inviable Almaraz o lo que hicieron con Garoña? ¿Cómo se entiende lo que han hecho con infinidades centrales térmicas? ¿Cómo se entiende la negativa permanente a un plan hidrológico nacional? ¿Qué futuro tienen para los españoles?", ha planteado Abascal, quien ha afeado que el Gobierno "estigmatiza la energía nuclear mientras se recupera en Europa".