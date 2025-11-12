Sánchez reprocha a PP su voto contra de reducir emisiones y avisa: "Mientras sea presidente cumpliré con el compromiso"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha garantizado el cumplimiento por parte de su ejecutivo del acuerdo de reducción de emisiones acordado por la Unión Europea y le ha reprochado al PP su voto en contra en el Parlamento Europeo.

"Mientras sea presidente del Gobierno, España va a cumplir con sus compromisos climáticos", ha asegurado el jefe del Ejecutivo en su comparecencia en el pleno del Congreso para informar sobre los resultados de las últimas cumbres internacionales, en la que ha lamentado el voto en contra de los eurodiputados del PP contra la reducción del 90% de las emisiones de gases de efecto invernadero hasta 2040, desmarcándose de la mayor parte de sus socios conservadores europeos.

"Lamentablemente, el amplísimo consenso, incluso entre las grandes fuerzas parlamentarias europeas, se ha roto en el Parlamento Europeo viendo a eurodiputados españoles del Partido Popular, en un país que sufre la emergencia climática como ningún otro en Europa, votar con la ultraderecha contra la reducción de los gases de efectos invernadero", ha asegurado Sánchez.

