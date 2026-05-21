Seis ONG piden al Congreso "cerrar el vacío regulatorio que permite lucrarse de la pesca ilegal"

Barcos de pesca - EUROPA PRESS

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

ClientEarth, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Oceana, SEO/BirdLife y WWF, coincidiendo con la conmemoración del Día Marítimo Europeo este jueves 21 de mayo, han suscrito una carta para pedir que España "cierre uno de los principales puntos ciegos en la lucha contra la pesca ilegal: identificar quién está detrás de los buques pesqueros vinculados a intereses españoles que operan bajo banderas de otros países".

Las ONG han firmado esta carta, recogida por Europa Press, en plena tramitación en el Congreso de los Diputados de la nueva Ley de control, inspección y régimen sancionador de la pesca marítima.

El texto plantea que la reforma de la ley "es una oportunidad para reforzar la transparencia sobre la titularidad real de los buques, mejorar la capacidad investigadora de las autoridades y garantizar sanciones proporcionadas y disuasorias frente a la pesca ilegal".

Las organizaciones señalan que "no se trata únicamente de proteger el océano, sino de garantizar una competencia justa para las empresas y pescadores que sí cumplen las normas, y de reforzar el papel de España como potencia pesquera comprometida con la transparencia y la legalidad".

En este punto, avisan de que "en alta mar, en el océano abierto, algunos barcos pesqueros son invisibles". "Quienes quieren eludir las normas saben que cuanto menos se sepa sobre su actividad, es decir, quién pesca, dónde, cuánto y para quién, más fácil es seguir haciéndolo", advierten.

Estas ONG lamentan que "la pesca ilegal es un negocio muy rentable que prospera precisamente en esa opacidad". Así, destacan que sus efectos van mucho más allá del agua: "destruye los ecosistemas marinos, empobrece a las economías costeras, y distorsiona los mercados, perjudicando a los pescadores que cumplen las normas, faenan de forma responsable y se esfuerzan por mejorar las condiciones laborales de sus tripulaciones y las prácticas ambientales".

En este sentido, apuntan que la transparencia "es una de las herramientas más útiles para garantizar la salud del océano y a quienes dependen de él".

"Y ahora, el Gobierno de España tiene una oportunidad única de demostrar y afianzar su liderazgo en la lucha contra la pesca ilegal. Nuestro país, a través de sus empresas internacionales, es un líder mundial en el comercio de pescado y marisco", puntualizan.

La carta recuerda que, en octubre de 2025, el Ejecutivo aprobó una reforma de la ley de control pesquero que actualmente se debate en el Congreso.

Para las organizaciones, esta ley "juega un papel decisivo para aumentar la capacidad de las autoridades para detectar y sancionar la pesca ilegal".

"Una de las claves está en saber quién se beneficia realmente de la actividad pesquera, es decir quién está detrás de las embarcaciones. En muchas ocasiones, estos buques pertenecen a complejas estructuras corporativas que abarcan varias jurisdicciones. Cuando los propietarios del buque se ocultan entre empresas pantalla e intermediarios, a menudo vinculados a paraísos fiscales, la rendición de cuentas se vuelve imposible", recoge el texto.

Por ello, consideran que la ley de control pesquero que actualmente se debate en el Congreso "es mucho más que una cuestión de política pesquera": "Es una forma de reforzar la gobernanza internacional, proteger el futuro del océano y de quienes viven de él".