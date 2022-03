El Senado aplaza para el próximo pleno la ley de residuos, que se seguirá negociando

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Senado ha aplazado para dentro de 15 días la aprobación de la ley de residuos que estaba prevista para el Pleno de este miércoles, debido a que los grupos parlamentarios, a propuesta del PSOE, han acordado posponerla dentro de los plazos "para seguir negociando".

Lo ha anunciado la portavoz socialista en el Senado, Eva Granados, que ha transmitido que así se ha consensuado hoy en la Junta de Portavoces: "Sabemos que los plazos que tenemos son cortos, pero estamos en plazo para seguir negociando y mejorando los acuerdos".

En rueda de prensa, Granados ha señalado que pese a que se había fijado la aprobación de esta ley para la sesión plenaria de esta semana, "las negociaciones avanzan" y se sigue "llegando a acuerdos".

Granados ha indicado que la propuesta de aplazar al próximo Pleno la ley de residuos ha partido del PSOE, mientras que "el conjunto de los grupos han estado de acuerdo. "Entendemos que lo que se pueda mejorar es una buena noticia", ha agregado la portavoz socialista. Esta ley ha tenido 579 enmiendas presentadas y un veto.

La Comisión para la Transición Ecológica del Senado ya aprobó --con la oposición de los grupos catalanes y Vox, y la abstención del PP-- el dictamen del proyecto de ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular para su debate en el pleno de la Cámara y tumbó el veto a la totalidad presentado por Vox.

ERC LO VE POSITIVO

Por su parte, Esquerra Republicana ha valorado esta "ampliación" en la tramitación de la ley de residuos, que espera que "sirva para mejorar de verdad una ley" que creen "necesaria en muchos aspectos, pero que se sabe insuficiente, además de injusta", según han indicado a Europa Press este martes fuentes de la formación republicana.

Es injusta "con aquellas administraciones que sí que habían hecho el trabajo para cumplir con los objetivos de recogida de residuos según los marcos europeos, como es el caso de la Generalitat de Cataluña. La inacción del Gobierno español durante diez años no puede resolverse a expensas de los catalanes y las catalanas", han dicho.

"El canon de residuos catalán funciona, se ha demostrado eficaz y, por lo tanto, esperamos que el PSOE recapacite y frene el intento del Estado de centralizar y unificar este sistema pionero en Cataluña".

Para ERC es una nueva oportunidad para proteger el canon catalán de residuos, "pero si el PSOE continúa con su intención de seguir con el nuevo impuesto unificado que platean, que no mantendrá el carácter finalista, que no revertirá directamente dentro del ecosistema y no favorecerá la economía circular, lo combatiremos", han precisado.

"El Parlament es y tiene que ser soberano para decidir su propia política de residuos, clave en la lucha contra el cambio climático y favorecer la economía circular", han concluido las mismas fuentes.