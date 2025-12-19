SEO/Birdlife clausura la campaña de sensibilización del treparriscos, centinela de las montañas y su 'Ave del Año 2025'

Treparriscos - DANIEL_DUNCA SHUTTERSTOCK. SEO/BIRDLIFE

MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

SEO/Birdlife clausura la campaña de sensibilización sobre su 'Ave del Año 2025', el treparriscos, que ha convertido su característico vuelo ondulado en símbolo de la fragilidad de los ecosistemas de alta montaña y de la urgencia de protegerlos.

La organización ha señalado en un comunicado que la campaña del 'Ave del Año 2025' es una iniciativa que comenzó hace más de tres décadas para poner el foco sobre el estado de conservación de una especie, su hábitat y sensibilizar sobre la necesidad de mejorarlo, porque "conservar la biodiversidad no es solo salvar especies, es también preservar el equilibrio del planeta".

Este año, tras una votación abierta al público, el treparriscos resultó elegida, una especie muy ligada a las montañas y difícil de observar, de vuelo ondulado y espasmódico como el de una enorme mariposa, que está catalogada como especie 'Casi Amenazada' según el Libro Rojo de las Aves de España, debido al cambio climático y la alteración de su hábitat.

En este sentido, SEO/Birdlife ha detallado que esta ave está adaptada a condiciones muy concretas de temperatura y humedad. Por ello, vive en zonas frías, rocosas y poco accesibles, lo que la convierte en una especie altamente especializada. Así, cualquier cambio en su entorno, como el aumento de las temperaturas o la disminución de las precipitaciones, puede reducir drásticamente el espacio donde puede vivir y reproducirse.

En España, su población está fragmentada entre los Pirineos y la Cordillera Cantábrica, con apenas entre 1.200 y 1.800 individuos reproductores, lo que lleva a la organización a afirmar que el país marca el límite occidental de su distribución.

Además, se trata de un ave insectívora, que consume todo tipo de pequeños invertebrados que captura en las paredes rocosas o en huecos, fisuras y repisas con algo de vegetación. En ocasiones, también se alimenta sobre la corteza de algún árbol o entre los matorrales.

La organización considera que los treparriscos "reflejan la salud de estos enclaves singulares, de enorme valor ecológico como refugio de biodiversidad", ya que su hábitat, las montañas, desempeñan un papel esencial en la conservación de la biodiversidad, pues a pesar ocupar el 25 % de la superficie terrestre, concentran el 87 % de las especies de vertebrados y cerca del 4 % de las plantas con flores, incluyendo numerosos animales y plantas endémicos que no existen en ningún otro lugar del planeta.

Asimismo, otras especies que han sufrido una regresión debida, en gran parte, a la alteración de los hábitats por el cambio climático son el gorrión alpino, lagópodo alpino y mochuelo boreal, según recientes monografías de SEO/Birdlife. Sin embargo, este año, el Día de las Aves (celebrado en el mes de octubre), también tuvo como protagonista al treparriscos como especie amenazada.

ACCIONES POR EL AVE DEL AÑO

De esta forma, el año 2025 comenzó con una visita de la organización al Pirineo oscense en búsqueda de observar al Ave del Año en la zona de Riglos y saber dónde se encuentra durante la primavera. Así, concluyeron que la especie se sitúa en esta época del año en zonas de altura de los Pirineos y la cordillera Cantábrica en plena época de reproducción.

Unos meses después, en el invierno, SEO/Birdlife ha señalado que es habitual ver a la especie en enclaves a menor altitud y más al sur, en roquedos, paredes, y zonas rocosas en general, incluso se le puede encontrar en estructuras humanas como edificios históricos o presas en grandes embalses. En concreto, durante 2025, se han recogido citas de treparriscos en el sistema Central, sistema Ibérico, como también en las provincias de Alicante o Cuenca y en otras zonas del sur como la Sierra de Aracena, en Huelva.

Además, para promover la creación artística de naturaleza, SEO/BirdLife también puso en marcha la segunda edición del concurso de Diseño de la camiseta Ave del Año 2025, con el que se premió a Nuria Santamaría, de entre 522 propuestas, por su "capacidad de plasmar en la obra una parte muy llamativa de la anatomía del treparriscos como es un ala desplegada". Esta camiseta de edición limitada está disponible en la tienda online de la organización con el fin solidario de colaborar con la conservación del ave.