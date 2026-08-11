SEO/BirdLife y Ecoembes abren la décima edición de LIBERA para apadrinar espacios naturales y erradicar la basuraleza

Basuraleza marina. - PROYECTO LIBERA

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Proyecto LIBERA, de SEO/BirdLife en alianza con Ecoembes, ha abierto la convocatoria de la décima edición de sus 'Apadrinamientos de espacios naturales', una iniciativa orientada a apoyar económicamente y dar asistencia técnica a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro dedicadas a la conservación del medio ambiente y a la erradicación de la basuraleza.

Las organizaciones interesadas en participar podrán presentar sus propuestas hasta el próximo 15 de septiembre de 2026. Según ha informado la entidad, la nueva edición contempla ayudas financieras de hasta 2.000 euros en la modalidad convencional de Apadrinamientos, mientras que para la categoría Apadrinamientos Plus --dirigida a organizaciones con dos años o más de trayectoria en el programa-- la dotación alcanza hasta 4.000 euros por proyecto.

Las propuestas seleccionadas deberán elaborar un plan de acción para mejorar la calidad ambiental de espacios de elevado valor ecológico. Asimismo, los proyectos tienen que articular sus actuaciones en torno a uno o varios de los ejes de trabajo de la iniciativa, centrados en el conocimiento, la prevención y la participación ciudadana para evitar la acumulación de residuos en el medio natural.

A este respecto, la responsable de Apadrinamientos del Proyecto LIBERA en SEO/BirdLife, Noelia Álvarez, ha destacado que el programa demuestra que "el cambio real empieza siempre en lo local: en una playa, un río o un bosque cuidado por quienes lo sienten como propio".

"Todo este trabajo es el resultado de que la conservación se construye desde abajo, con constancia y compromiso. Con esta décima edición queremos seguir ampliando esa red, acompañando a las entidades y celebrar todo lo que estamos consiguiendo juntas", ha señalado Álvarez.

En la misma línea, el responsable de Comunicación del Proyecto LIBERA de Ecoembes, Eliezer Sánchez, ha valorado que cada nuevo proyecto de la iniciativa "es una oportunidad para implicar a más personas, generar cambios positivos en el entorno y seguir avanzando hacia unos espacios naturales más saludables y libres de residuos".

Junto con la aportación económica, las entidades seleccionadas contarán con asesoramiento técnico continuo, seguimiento de los trabajos, formación especializada, jornadas de encuentro con otros colectivos y apoyo en la difusión de las actividades.

Según las cifras de la ONG, desde su puesta en marcha, el programa ha impulsado 614 apadrinamientos desarrollados por 234 entidades en todo el territorio nacional, de los cuales 65 se ejecutaron a lo largo de 2025.

Entre las actuaciones desarrolladas en anteriores convocatorias figuran la labor del colectivo Fontaíña en Pontevedra para la recuperación de la marisma de A Xunqueira do Lagares, en Vigo; el proyecto de Coral Soul en Granada para la restauración de arrecifes coralinos profundos en la Punta de la Mona; y los trabajos de la Fundación Foresta en Las Palmas, focalizados en la repoblación forestal y el control de especies invasoras en Gran Canaria.