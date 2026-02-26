SEO/BirdLife pide al Gobierno que "recupere" el Reglamento General de Costas de 2022 para "blindar" la biodiversidad

Gaviota picofina. - PEP_ARCOS-SEOBIRDLIFE

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

SEO/BirdLife ha solicitado al Gobierno que "recupere" el texto del Real Decreto 668/2022 que modificó el Reglamento General de Costas que fue anulado en febrero de 2024 por el Tribunal Supremo por omisión del trámite de consulta pública, así como que incluya la biodiversidad como "eje principal".

En este sentido, la coordinadora de Gobernanza de SEO/BirdLife, Eva Hernández, ha afirmado que "la reforma del Reglamento de Costas debe servir para trasladar de forma efectiva a la gestión del litoral las obligaciones que España ya ha asumido en materia de conservación de la biodiversidad".

"Nuestro país dispone de una legislación ambiental sólida, pero el principal problema sigue siendo su escasa integración en las políticas sectoriales, donde a menudo no se aplican plenamente estos compromisos", ha manifestado la portavoz de la organización.

Según ha informado este jueves la entidad, en el periodo de consultas previas ha propuesto incluir entre sus fines "garantizar la conservación de la biodiversidad en el dominio público marítimo-terrestre, así como la restauración de los ecosistemas costeros más amenazados".

Además, la organización sugiere limitar la ocupación del dominio público marítimo-terrestre para "evitar afecciones a ecosistemas costeros frágiles o amenazados", y plantea garantizar la conservación de las playas y de su flora y fauna en el momento de otorgar concesiones, "evitando molestias o daños en playas, humedales, dunas y fondos someros".

Por otro lado, se propone no emplear especies exóticas invasoras en los ajardinamientos ubicados en la Servidumbre de Protección (de 100 metros en zonas no urbanizables y 20 en las urbanizables ) ni en la Zona de Influencia (mínimo de 500 metros desde la ribera del mar).

SEO/BirdLife apuesta por "evitar molestias a la avifauna a través del control de la presencia de animales domésticos sueltos, o de la disposición y diseño del alumbrado público para prevenir la contaminación lumínica".

En su escrito, pide incorporar "la necesidad de garantizar la conectividad y la restauración de los ecosistemas costeros". "Esta restauración debe abarcar desde las dunas más interiores y los humedales hasta las praderas de fanerógamas marinas sumergidas", ha subrayado.

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN HÍDRICA Y COSTERA

Del mismo modo, la organización plantea impulsar la recuperación de la dinámica fluvial y costera naturales, así como reforzar la integración de la Ley de Costas con los instrumentos de planificación y gestión hídrica y costera, la planificación espacial marina (POEM) y las herramientas de protección del medio marino.

La entidad apunta también a la necesidad de esponjar el litoral y disminuir la presión sobre el mismo "recalificando los terrenos que a día de hoy no estén calificados como urbanizables en la Servidumbre de Protección y la Zona de Influencia como Terrenos Protegidos".

Eva Hernández ha defendido que "los escenarios climáticos obligan a integrar la adaptación como un eje central de la gestión costera, incorporando medidas como la planificación preventiva, la revisión del régimen de concesiones y, cuando sea necesario, la relocalización progresiva de usos e infraestructuras". "Ignorar esta realidad solo incrementará los riesgos ambientales, sociales y económicos en el futuro", ha advertido.

Finalmente, la organización conservacionista considera que "la adaptación basada en la ciencia debe convertirse así en un principio estructural de la gestión del litoral, alineando la planificación costera con las estrategias nacionales de adaptación al cambio climático y garantizando la resiliencia de los ecosistemas y de las comunidades costeras".