Transición Ecológica despliega 31 medios aéreos, 2 unidades de apoyo y 8 brigadas de bomberos forestales por los fuegos

Una espesa columna de humo cerca de El Castañar de El Tiemblo - Gabri Solera - Europa Press

MADRID 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico mantiene desplegados 31 medios aéreos, dos unidades de apoyo y ocho brigadas de bomberos forestales en Ávila, León, Madrid, Teruel, Huesca, Ciudad Real, Guadalajara, Huelva, Asturias, Canarias y Murcia.

En concreto, el Departamento que dirige Sara Aagesen ha informado de que están reforzando los dispositivos en la extinción de incendios con once helicópteros, cuatro aviones de carga en tierra, doce aviones anfibio, cuatro aviones de coordinación, dos unidades de apoyo y ocho brigadas de bomberos forestales.

Los efectivos se encuentran desplegados en las localidades de Burgohondo (Ávila), Valdesmario (León), Balboa (León), San Martín de Valdeiglesias (Madrid), Ejulve (Teruel), Plan (Huesca), Retuerta del Bullaque (Ciudad Real), La Mierla (Guadalajara), Alosno (Huelva), Caso (Asturias), Teide (Las Palmas) y Mazarrón (Murcia).

Varios incendios forestales activos en estos momentos han arrasado decenas de miles de hectáreas en España. De ellos, los que más preocupan son los de la Comunidad de Madrid y el de Ávila, por los que el Ministerio del Interior ha declarado la emergencia de interés nacional. Hasta el momento, el que más superficie ha calcinado es el de La Mierla (Guadalajara), con cerca de 35.000 hectáreas quemadas.

En el caso de la Comunidad de Madrid, los tres incendios activos se han unido en un solo frente que eleva el riesgo y dificulta la capacidad de extinción, obligando a la evacuación de más localidades cercanas al siniestro.

El incendio forestal de Ávila, declarado en Situación Operativa 3 por el Gobierno de España, ha mantenido un perímetro aproximado de 71 kilómetros y ha calcinado cerca de 9.000 hectáreas.

Mientras, el incendio forestal de La Mierla, en la provincia de Guadalajara, ha pasado a nivel 1 tras quemar unas 35.000 hectáreas y convertirse en el fuego más grave de la historia de Castilla-La Mancha.