Una treintena de ONG se concentrarán el 20 de febrero para exigir poner fin a la pobreza energética y una energía limpia

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una treintena de organizaciones se concentrarán el próximo domingo, 20 de febrero, en Madrid, para exigir el fin de la pobreza energética así como una tarifa social que garantice el derecho a un sistema energético limpio para las personas más vulnerables, prohibir los cortes de suministros básicos y medidas para garantizar la eficiencia energética.

Con motivo de la celebración de la Semana contra la Pobreza Energética, las organizaciones demandan asimismo medidas "contra la concentración de poder de los oligopolios" y que se apueste de manera prioritaria por las comunidades energéticas para reducir la pobreza, impulsar el autoconsumo y facilitar la soberanía energética a la sociedad.

Con el lema 'La pobreza energética mata' y coincidiendo con el Día Mundial de la Justicia Social, las organizaciones estiman que no hay mayor injusticia social que la relación directa entre el nivel económico y el impacto en la salud y la calidad de vida. En su opinión, la sociedad civil no es culpable de sufrir pobreza energética sino víctima del actual modelo que considera la energía "como un producto financiero y no como un derecho".

Entre sus demandas piden una tarifa social energética que contribuya a la igualdad social ya que su implantación permitiría responde a la ineficiencia que en su opinión demuestra la aplicación del bono social y térmico, que excluye a millones de personas que sufren pobreza energética.

En este contexto, culpan de los altos precios de la electricidad a la tensión geopolítica, al modelo marginalista que no tienen en cuenta el coste real de generación y recurre a un opaco "coste de oportunidad" en la fijación de sus precios. También consideran que el sistema adolece de una escasa transparencia y, entre otras cuestiones, pide que España salga del Tratado de la Carta de la Energía.

Por otro lado, exigen "decisión política firme y contundente para acabar con la concentración del actual oligopolio energético y adoptar una regulación adecuada que incluya la transposición inmediata de las Directivas Europeas de Mercado Eléctrico para impedir la formación de nuevos oligopolios.

En su análisis, la treintena de organizaciones concluye que la raíz de la pobreza energética está en el injustificado alto precio de la energía; la mala calidad de la edificación, que da lugar a un parque inmobiliario ineficiente energéticamente, así como por las bajas rentas de una gran parte de la población, que llevan a 5,2 millones de personas a no ser capaces de mantener la temperatura adecuada en su hogar.

En resumen, reivindican una tarifa social que garantice el derecho a suministros básicos de energía; la prohibición de cortes de suministros básicos de agua, luz y gas; aplicar medidas para la eficiencia energética y contra el despilfarro; elaborar un plan de acción para un aislamiento adecuado y una calefacción sostenible con bombas de calor; la separación total y efectiva entre las actividades liberalizadas y las reguladas de energía para evitar la concentración de poder y la inversión pública y local en estas medidas así como impulsar el autoconsumo y las comunidades energéticas.

Así, las organizaciones llaman a los ciudadanos a participar en las actividades que celebrarán durante toda la semana contra la pobreza energética y que culminarán con una concentración a las 12.00 horas en Madrid contra la pobreza energética.

Entre los convocantes figuran Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Fundación Renovables, CGT, CCOO, Equo; Stop Desahucios Móstoles, Fridays For Future, Feministas por el Clima; Anticapitalistas, IU, CECU, Yayoflautas Madrid; ATTAC; Pensionistas Móstoles; SOCAIRE; Campaña No a los Tratados Comercio e Inversión y Asociación ALSHOROK.