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BRUSELAS 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea se ha sumado este martes al compromiso mundial impulsado por la Presidencia turca de la Cumbre del Clima (COP31) para elevar del 23% al 35% el peso de la electricidad en el consumo final de energía para 2035, una iniciativa con la que Bruselas busca reducir la dependencia de los combustibles fósiles y favorecer el despliegue de las renovables.

En un comunicado, la Comisión Europea ha calificado el acuerdo de "paso en la dirección correcta" y ha defendido que la electrificación constituye "la vía más eficiente" para avanzar en la transición energética, al facilitar la sustitución progresiva del petróleo y el gas por alternativas menos contaminantes, especialmente en sectores como el transporte, la calefacción y la refrigeración.

El denominado Compromiso Global de Electrificación '35 para el 35', presentado el pasado 10 de noviembre durante la conferencia que se celebra en Antalya (Turquía), plantea aumentar del 23% al 35% la participación de la electricidad en el consumo final de energía mundial durante la próxima década, aunque no establece una cuota específica de generación procedente de fuentes renovables.

Bruselas ha vinculado su adhesión a los objetivos acordados en la COP28 de Dubái, donde los países se comprometieron a triplicar la capacidad instalada de renovables y duplicar el ritmo anual de mejora de la eficiencia energética para 2030, además de avanzar hacia el abandono de los combustibles fósiles de manera "justa, ordenada y equitativa".

En este sentido, el Ejecutivo comunitario considera que el nuevo acuerdo contribuirá a cumplir esos objetivos y acelerar la transición energética para limitar el calentamiento global lo más cerca posible de los 1,5 grados respecto a los niveles preindustriales.

La Comisión sostiene que las tecnologías eléctricas son "mucho más eficientes" que las basadas en combustibles fósiles, especialmente en sectores como el transporte, la calefacción y la refrigeración, por lo que una mayor utilización de estas soluciones permitiría reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

"Tenemos que electrificar ahora. Es una parte fundamental de nuestra transición energética. Este compromiso es un paso en la dirección correcta. No hay duda de que nuestro futuro es eléctrico", ha afirmado el comisario europeo de Clima, Wopke Hoekstra.

En la misma línea, el responsable comunitario de Energía y Vivienda, Dan Jorgensen, ha asegurado que "el mundo ha entrado en la era de la electricidad" y ha destacado que su expansión constituye "una de las herramientas más poderosas" para construir un futuro sostenible, seguro y competitivo.

LA ELECTRICIDAD REPRESENTA EL 23% DEL CONSUMO ENERGÉTICO DE LA UE

La adhesión se produce en un momento en el que, según los datos de la Comisión, alrededor del 70% de la electricidad generada en la UE procede ya de fuentes limpias propias, aunque esta energía representa únicamente el 23% del consumo final del bloque.

Por ello, Bruselas insiste en que esta proporción "debe aumentar y sustituir el consumo de combustibles fósiles" para cumplir los objetivos climáticos europeos, reforzar la seguridad energética y mejorar la asequibilidad del suministro para los consumidores.

En este contexto, el Ejecutivo comunitario presentó el pasado verano un Plan de Acción para la Electrificación con el objetivo de elevar hasta el 46% su participación en el consumo energético de la UE para 2040, una meta que, según sus cálculos, podría reducir en 260.000 millones de euros anuales la factura europea por importaciones de combustibles fósiles.