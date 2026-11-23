WWF España celebró el domingo 22 de noviembre la 15ª edición de “Plantación en Red”, una plantación simultánea organizada por los Grupos Locales de WWF en ocho zonas de la península donde la ONG ambiental desarrolla su trabajo durante todo el año. - WWF ESPAÑA

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

WWF España ha celebrado su 15ª edición de 'Plantación en Red', este domingo 22 de noviembre, con la plantación de 1.100 plantones de especies forestales autóctonas en ocho espacios naturales degradados de la geografía española de manera simultánea. La iniciativa, que ha contado con la participación de 370 voluntarios, busca involucrar a la ciudadanía en la creación de paisajes resilientes frente a la crisis climática.

La plantación simultánea, organizada por los Grupos Locales de WWF y en la que han colaborado distintas organizaciones ambientales, sociales e instituciones sociales, se ha desarrollado en las provincias de Alicante, Granada, Guadalajara, Huelva, Madrid, Málaga, Zaragoza y Vizcaya, según han precisado desde WWF.

En estas zonas se sembraron unas 2.000 semillas y se realizaron acciones de restauración complementarias, como la revisión de marras, riesgos y señalización, entre otras.

La iniciativa, que se celebra en España desde 2011, ha llevado a cabo desde entonces 120 actuaciones de restauración en todo el territorio, ha introducido más de 17.000 plantas y ha contado con 4.000 participantes.

"La Plantación en Red no consiste simplemente en plantar árboles: es una iniciativa de restauración de la naturaleza, participación ciudadana y compromiso a largo plazo. No se trata solo de plantar árboles, sino de recuperar ecosistemas y crear conciencia ambiental", ha explicado la responsable del programa de Participación de WWF España, Belén Fernández.

Además, el proyecto va alineado con el Reglamento Europeo de Restauración de la Naturaleza, cuyo objetivo, según han precisado, es la recuperación del 20% de los ecosistemas terrestres y marinos de la Unión Europea para 2030, y todos los ecosistemas que necesiten restauración para 2050.

RESTAURACIÓN DE LA MIERLA (GUADALAJARA) TRAS LOS INCENDIOS

WWF ha destacado que, entre las acciones realizadas en esta edición, se ha llevado a cabo la restauración de La Mierla (Guadalajara), donde se originó el mayor incendio forestal de este año 2026 en España.

El pasado mes de julio, el fuego arrasó en esta zona cerca de 35.000 hectáreas y afectó además al Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara, una zona que desde la organización han calificado como "clave" por su biodiversidad y bosques autóctonos, donde han puesto el foco en esta edición.