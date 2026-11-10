WWF pide el cierre de las pesquerías de anguila para evitar el colapso de su población. - JAVIER FERRER

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

WWF ha pedido a la Unión Europea (UE) y al Gobierno de España el cierre de las pesquerías de anguila, tras la publicación del último informe anual del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES), que confirma la tendencia a la baja de la especie.

Para ello, la organización ha solicitado medidas urgentes para la recuperación del hábitat de la anguila y la reducción de otras amenazas que impidan la recuperación de la especie, así como el establecimiento de una cuota cero para la anguila en Europa en el próximo Consejo Europeo de Agricultura y Pesca, que se celebrará los días 14 y 15 de diciembre de 2026.

Entre las medidas solicitadas se encuentran definir un plan de transición social justo para el sector pesquero afectado; revisar el reglamento europeo sobre medidas de recuperación de la especie; recuperar sus hábitas y corredores migratorios; reducir la contaminación y restaurar humedales y ecosistemas fluviales; y reforzar la vigilancia contra la pesca furtiva y el comercio ilegal de anguilas.

En este sentido, WWF ha destacado la presión añadida en España, donde la anguila constituye una de las especies más afectadas por el comercio ilegal, aunque han defendido la "necesidad" de una actuación coordinada a escala europea.

"No tiene sentido seguir pescando ejemplares de una población que lleva décadas en una situación crítica y se encuentra en mínimos históricos. La prioridad debe ser permitir que el mayor número posible de anguilas complete su ciclo migratorio y se reproduzca. La situación de la anguila es un reflejo de la crisis de biodiversidad que enfrentamos", ha señalado el responsable del programa marino de WWF, José Luis García Varas.

A su vez, desde la organización han recalcado que detener las capturas es "imprescindible", pero no "suficiente" para recuperar la especie. Además de la pesca, han denunciado la fragmentación de los ríos por presas, la mortalidad asociada a infraestructuras y turbinas, la degradación de los hábitats y la contaminación, que son otros de los factores a los que tiene que enfrentarse la anguila europea.

La especie, según ha explicado la ONG, lleva a cabo uno de los ciclos vitales más "complejos" y "extrardinarios" de los animales marinos del continente, desde el Mar de los Sargazos hasta llegar a estuarios, humedales y ríos europeos, donde permanece en aguas continentales durante años antes de emprender su migración reproductora hacia el Atlántico.