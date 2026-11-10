El CSN y AEMET tendrán servicios mínimos para garantizar la operatividad durante la huelga

Archivo - Sala de control de la central nuclear de Santa María de Garoña, a 23 de noviembre de 2023, en Santa María de Garoña, Burgos, Castilla y León (España).- Tomás Alonso - Europa Press - Archivo

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) tendrán servicios mínimos para garantizar la operatividad durante la huelga general convocada mañana día 11 de noviembre. Los servicios mínimos acordados con la representación sindical en el CSN permiten que la Sala de Emergencias vea cubierta su función "al 100%", al igual que las funciones de la Inspección Residente del CSN en las centrales nucleares, según han señalado fuentes del organismo a Europa Press.

"De igual manera, el equipo de guardia (retén) que rota semanalmente también está considerado servicio mínimo y cualquier activación por emergencia quedará cubierta en caso de que fuese necesario", ha indicado.

Asimismo, también trabajará toda la Inspección Residente en las distintas centrales nucleares españolas. Este es el equipo de inspección permanente que dispone el organismo en cada central, que actúa como enlace directo entre la central y la sede central del CSN.

Por otro lado, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) también tendrá servicios mínimos. Si bien la tipología de unidades del organismo estatal es "muy variada" y los servicios se ajustan en cada una de ellas para "garantizar la operatividad", según han indicado fuentes del organismo a Europa Press.

"Los servicios mínimos establecidos en la AEMET garantizan la operatividad en tareas de predicción y vigilancia de fenómenos meteorológicos adversos y en la prestación del servicio a la navegación aérea", han recalcado.