Ecologistas apoyan la huelga, se sumarán a las movilizaciones y vinculan la crisis habitacional con la ecológica

Archivo - Decenas de personas dejan flores y velas durante la manifestación ‘Hasta Siempre, Maricarmen’, en la vivienda de Maricarmen, a 8 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Amigas de la Tierra y Ecologistas en Acción participarán en las movilizaciones por la vivienda al considerar que la especulación y la mercantilización de bienes básicos agravan tanto la desigualdad social como el deterioro ambiental. Las organizaciones reclaman viviendas adaptadas al cambio climático y una transformación verde de las ciudades que no encarezca los barrios ni expulse a sus habitantes.

El responsable de Biodiversidad y Territorio de Amigas de la Tierra, Miguel Díaz, ha señalado en declaraciones a Europa Press que la organización considera que debe apoyar las movilizaciones por la vivienda, al margen de las decisiones individuales de las personas contratadas, porque comparte sus reivindicaciones y entiende que la vivienda concentra muchas de las luchas actuales.

Desde su perspectiva ecologista, identifica intereses comunes: denuncia que los mismos fondos que encarecen la vivienda también compran terrenos rurales para macrogranjas o minas, y señala la necesidad de abordar la rehabilitación energética y el confort térmico de las viviendas en alquiler como parte de la adaptación al cambio climático.

A su vez, también ha advertido del riesgo de gentrificación verde e incide en que renaturalizar las ciudades es imprescindible ante el aumento de las temperaturas, pero, sin limitar los precios de los alquileres, estas mejoras pueden encarecer los barrios y expulsar a sus habitantes. Por ello, ha defendido que la transformación ecológica de las ciudades beneficie a toda la población y no solo a quienes tienen más recursos.

Más allá de estas conexiones concretas, considera al movimiento por la vivienda un aliado dentro de una lucha más amplia y quiere estar presente para apoyarlo. "Mañana convocamos a las manifestaciones y concentraciones que haya en cada ciudad o municipio del territorio. En mi caso concreto estaré en la de Madrid porque es donde vivo, pero que también las compañeras de otros lugares pues estarán presentes en en sus respectivas movilizaciones", ha indicado.

LA CRISIS DE LA VIVIENDA Y LA DESTRUCCIÓN DE LA BIOESFERA

La portavoz de Ecologistas en Acción, Erika González, ha explicado en declaraciones a Europa Press que la ONG apoya y participará activamente en la huelga general porque, desde la ecología social, la crisis de la vivienda y la destrucción de la biosfera tienen causas comunes: las dinámicas especulativas que convierten derechos y bienes básicos, como la vivienda, los alimentos, la energía y el agua, en negocios, precarizando a las mayorías sociales y deteriorando los ecosistemas.

Además, ha subrayado que la emergencia ecológica afecta con mayor dureza a quienes viven en condiciones precarias, ya sea por habitar viviendas mal aisladas, no poder pagar suministros básicos o desempeñar trabajos más expuestos a los impactos ambientales. Por ello, ha defendido apoyar las movilizaciones que denuncian las causas compartidas de la desigualdad social y la degradación ecológica.

"Nosotras vamos a a acciones que va a haber esta tarde dando a conocer la huelga y llamando a participar en ella. Mañana también habrá diferentes acciones para visibilizarla y nos sumaremos a la manifestación", ha avanzado.