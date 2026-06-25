Unas 17.000 demandas de divorcio están pendientes por el requisito obligatorio de los MASC, según abogados de familia

Archivo - Una pareja caminando. - Víctor Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA) calcula que existen cerca de 17.000 demandas de divorcio pendientes en los despachos de abogados que todavía no han entrado en los juzgados porque están cumpliendo con el requisito obligatorio de los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) introducida por la Ley Orgánica 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.

Esta cifra pone de manifiesto, según señala la AEAFA en un comunicado, el efecto paralizador que ha tenido la nueva normativa y, por ello, insta al Gobierno y a los grupos parlamentarios a suprimir la obligatoriedad de este requisito en los litigios de Familia en los que haya menores implicados, "para impedir que sufran las consecuencias de procedimientos más largos y tortuosos".

Esta situación afecta directamente, según indica, a asuntos "tan sensibles" como como su pensión de alimentos, el régimen de visitas o cuestiones relativas a la patria potestad (elección de centro educativo, viajes, tratamientos médicos no urgentes o actividades extraescolares).

"Los ciudadanos se ven doblemente penalizados en sus asuntos más personales: además de sufrir los retrasos desoladores de la Administración de Justicia por la falta de medios, ahora se suma este nuevo obstáculo burocrático. Solo se está beneficiando a los que no quieren cumplir con la pensión de alimentos o con las visitas de los hijos", ha afirmado la presidenta de la AEAFA.

Además, sobre las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre disoluciones matrimoniales y de parejas de hecho correspondientes al primer semestre de 2026, la asociación asegura que "confirman la advertencia" formulada por AEAFA: "la obligatoriedad de los MASC introducida por la Ley Orgánica 1/2025 no ha pacificado las rupturas familiares, sino que siguen retrasando la entrada de demandas en los juzgados".

Según señala, citando los datos del CGPJ, las demandas de divorcio de mutuo acuerdo descienden un 5,5% en el primer trimestre de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior. Lo mismo sucede con las demandas consensuadas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales menores (rupturas de parejas de hecho), que caen un 0,3%.

"Si la ley hubiera sido efectiva, las estadísticas reflejarían un trasvase real de procedimientos: un descenso sostenido de los asuntos contenciosos en favor de un crecimiento equivalente los mutuos acuerdos", han subrayado.

La AEAFA sostiene que estos "métodos alternativos" de solución de controversias se han impuesto "sin dotaciones presupuestarias suficientes" y "sin una red de mediadores expertos en todos los partidos judiciales". "Si el requisito se supera enviando un simple correo electrónico para evitar la inadmisión, los MASC se degradan a una formalidad vacía que no soluciona el conflicto, sino que simplemente entorpece el proceso", lamentan.