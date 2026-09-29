El 28 Congreso Católicos y Vida Pública llama a "defender y expandir" la "Hispanidad" y reivindica a Isabel la Católica

Presentación del 28 Congreso Católicos y Vida Pública. - CEU

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 28 Congreso Católicos y Vida Pública, organizado por la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) y la Fundación San Pablo CEU reivindicará la "Hispanidad" y la figura de Isabel la Católica en medio de una sociedad occidental "sacudida por la pérdida de algunos anclajes que la han sostenido durante siglos".

"La Hispanidad no se agota en el ámbito político ni en las relaciones entre gobiernos y naciones. Exige un cambio de actitud profundo, radical si es preciso, para defenderla, expandirla y desarrollarla, y exige también una dimensión cultural y moral a la altura de su historia", reza el manifiesto, que ha sido leído este martes por la directora del Congreso, María San Gil, durante la presentación del mismo.

El Congreso se celebrará del 13 al 15 de noviembre en la Universidad CEU San Pablo bajo el lema 'América y España: La fe que nos une. Un viaje de ida y vuelta'.

Los organizadores señalan en el manifiesto que la Hispanidad "no es una hipótesis, ni una nostalgia" sino "un hecho" e invita a mirar "con orgullo" a una comunidad que "ha atravesado guerras, independencias y crisis de toda índole sin perder su cohesión de fondo".

Además, reivindican la figura de Isabel la Católica y quieren que sea un guiño de apoyo a su causa de beatificación.

"Isabel la Católica no puso en marcha una promesa: puso en marcha una civilización. Su testamento, en el que ordenó tratar a los naturales de las Indias 'como personas libres y no sujetas a servidumbre', fijó desde el primer instante el criterio con el que España construiría un mundo nuevo: la dignidad del otro como condición, no como excepción. Ninguna otra potencia de la historia moderna legisló así sobre sí misma desde el origen. España lo hizo, y de ahí nació todo lo demás", subrayan.

También llaman a defender los "principios que no son negociables" como "la dignidad" humana, la "tradición cristiana", el "respeto al derecho como límite del poder", las "libertades civiles", un "marco legal capaz de proteger la propiedad, el contrato y la iniciativa como motores de prosperidad".

"No son valores importados: son valores propios y, por eso los defendemos con naturalidad, no como una imposición ajena", añaden.

Entre las novedades de esta edición del Congreso destaca el cartel, realizado por Carlos Figuero de Miguel, alumno de Arte Digital de la Universidad CEU San Pablo, que se ha presentado como "católico, artista y amante de la historia".

Figuero ha explicado que con el diseño del cartel, en el que aparecen dos bancos de peces inspirados en el arte maya y en la iconografía cristiana, en azul y en amarillo, ha querido transmitir la hermandad entre ambos hemisferios. "Somos hermanos, 'bros', troncos, tíos, como lo queráis llamar, personas con sed de amor, con preguntas y ganas de festejar, dialogar y ser pescados por ese anzuelo más arriba del mar que es Dios", ha destacado.