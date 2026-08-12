Un 32,5% de jóvenes LGBTIQ+ en España sufre control digital y el 19,4% relaciones sexuales forzadas, según Fad Juventud

Archivo - Ambiente en las calles de Madrid, durante la manifestación estatal del Orgullo LGTBI+ 2026, a 4 de julio de 2026, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un 32,5% de las personas jóvenes pertenecientes al colectivo LGBTIQ+ en España afirma haber sufrido enfados o reproches de su pareja por no responder de forma inmediata a llamadas o mensajes y un 19,4% denuncia haber sido forzado a mantener relaciones sexuales no deseadas dentro de la pareja.

Así se desprende del informe 'Las relaciones en el colectivo LGTBIQ+. Una mirada a los vínculos sexoafectivos de la juventud LGTBIQ+ desde el Barómetro Juventud y Género 2025', elaborado por el Centro Reina Sofía de Fad Juventud a partir de los datos del Barómetro Juventud y Género 2025, con motivo del Día Internacional de la Juventud, que se conmemora este 12 de agosto.

El estudio analiza cómo influyen la orientación sexual y la identidad de género en la manera en que las personas jóvenes viven sus relaciones afectivas y de pareja, y revela diferencias relevantes respecto a la juventud cisheterosexual.

Los resultados muestran que la juventud LGTBIQ+ concede menos importancia al hecho de tener pareja (el 35,5% considera muy o bastante importante tener pareja, frente al 52,2% de la juventud cishetero), cuestionan con más frecuencia los mitos del amor romántico y sitúan en el centro de la relación aspectos como la comunicación, la igualdad o el respeto por la autonomía personal.

De la misma manera, entre las personas homosexuales, casi una de cada cuatro (22,8%) considera que tener pareja tiene poca o ninguna importancia en su vida, una proporción que se reduce a alrededor del 10% entre las personas bisexuales.

En cuanto a la violencia, el informe también revela que el 23,5% de los jóvenes LGTBIQ+ ha sufrido insultos o humillaciones y el 22,1% ha visto limitada su relación con amistades, porcentajes entre seis y diez puntos superiores a los registrados entre la juventud cisheterosexual.

Igualmente, casi tres de cada diez (29,2%) declara haber experimentado entre cuatro y nueve formas distintas de violencia en sus relaciones de pareja.

Entre quienes han tenido pareja, el 34,9% de las personas bisexuales afirma haber sufrido entre cuatro y nueve formas distintas de violencia, frente al 21,5% de las heterosexuales y el 17,4% de las homosexuales. Al desagregar los datos por género, la incidencia es especialmente elevada entre las chicas bisexuales: un 24,3% de ellas no han sufrido nunca violencia por parte de sus parejas.

PRESIÓN SOCIAL

Por otro lado, muestra que prácticamente la totalidad de las personas jóvenes LGTBIQ+ (99,1%) afirma haber sentido algún tipo de presión social a lo largo de su vida, una cifra que, aunque también es muy elevada entre la juventud cishetero, desciende hasta el 92,3%.

Sin embargo, esas presiones no son las mismas. Mientras la juventud cisheterosexual declara sentirse más presionada para tener una pareja estable, ligar mucho o tomar la iniciativa a la hora de ligar, las personas jóvenes LGTBIQ+ sienten una mayor presión por cumplir con los estándares de atractivo físico (40,6% frente al 32%).

DESIGUALDADES

El informe también vuelve a mostrar diferencias dentro del propio colectivo: las mujeres homosexuales son quienes más presión sienten por resultar físicamente atractivas (el 47,5% frente al 42,7% de las mujeres bisexuales y 40,1% de las heterosexuales). También destaca la "poca presión" que sienten las mujeres homosexuales por tener pareja estable (solo el 2,7%). Y son ellas las que más presión sienten por ser "buenas" practicando sexo (23,2%).

En cambio, los hombres bisexuales son los que "menos presión" sienten en cuanto a ser "buenos" en el sexo (7,6%) y las mujeres bisexuales las que "menos presión" viven para llevar la iniciativa a la hora de ligar (5,2%).

Para la directora general de Fad Juventud, Beatriz Martín Padura, "el Día Internacional de la Juventud también debe servir para cuestionar la idea de que todas las personas jóvenes viven las mismas experiencias". "Hablar de juventud en singular puede hacernos perder de vista que las desigualdades atraviesan de forma distinta a cada persona joven y condicionan aspectos tan cotidianos como la forma de relacionarse, de construir una pareja o de afrontar la violencia. Solo si entendemos esa diversidad podremos diseñar políticas públicas y estrategias de prevención que respondan realmente a las necesidades de toda la juventud", señala.

Finalmente, Fad Juventud insiste en la necesidad de seguir investigando las distintas realidades juveniles para diseñar políticas públicas, recursos educativos y estrategias de prevención que respondan a las "experiencias concretas" de los jóvenes. "Porque reconocer la diversidad no es únicamente una cuestión de representación: es una condición imprescindible para garantizar relaciones más libres, igualitarias y seguras para toda la juventud", subraya.