El 55% de los españoles se declara católico, pero sólo la mitad de ellos o creyentes de otra religión va a misa

El Papa León XIV preside la celebración de la Santa Misa, en la Sagrada Familia, a 10 de junio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Esta histórica eucaristía solemne en la Basílica de la Sagrada Familia, que cuenta con la asistencia de los Reyes, si - Kike Rincón/Europa Press/Pool - Europa Press

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 54,8% de los españoles se declara católico, pero sólo el 50,4% de ellos o creyentes de otras religiones afirma que va a misa, según refleja el Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del mes de junio, recogido por Europa Press.

En el barómetro de mayo, recogido por Europa Press, el porcentaje de españoles que se declaraban católicos alcanzaba el 56,1%, mientras que el 49,1% de ellos o creyentes de otras religiones aseguraba ir a misa. Un 18,3% se definía católico frente a un 37,8% que no practicaba.

Realizado a partir de 4.024 entrevistas a población española de ambos sexos mayores de 18 años, el estudio de junio refleja que el 17,4% de los españoles se define como católico practicante y un 37,4 como no practicante. Además, un 3,2% es creyente de otra religión, un 13% agnóstico, un 12% indiferente o no creyente y un 15,1% ateo.

Entre quienes se definen como católicos o creyentes de otra religión, un 25,5% no va nunca a misa y un 24,1% casi nunca. Por su parte, un 23,1% de los encuestados afirma ir varias veces al año; un 8,9%, dos o tres veces al mes; un 12,2%, todos los domingos y festivos; y un 4,6%, varias veces a la semana.

La publicación de esta encuesta del CIS coincide con el viaje apostólico del Papa León XIV a España, con una treintena de actos en los siete días que durará su viaje en su recorrido por Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife.