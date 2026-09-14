El 56% de los españoles apunta la pérdida de habilidades de aprendizaje como principal riesgo de la IA, según un estudio

Archivo - Un estudiante utiliza el ordenador para realizar tareas en casa, en Madrid (España), a 12 de enero de 2021. Tras el paso de la borrasca ‘Filomena’ y las consecuencias en derivadas en la región tras la gran nevada, la Comunidad de Madrid ha impue - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 56,1% de los españoles identifica la pérdida de habilidades de aprendizaje como el principal riesgo de la inteligencia artificial (IA), según el 'III Estudio de Conductas Sostenibles de la población española', realizado por Triodos Bank.

Con una muestra de 2.600 personas mayores de 18 años, la investigación muestra que a este principal riesgo los españoles añaden la dependencia tecnológica (53,9%) y el acceso de los menores a información incorrecta o sesgada (48,7%).

Asimismo, el 43,6% de los encuestados alerta sobre el impacto que estas herramientas pueden tener en el pensamiento crítico y un 42,1% muestra preocupación por la exposición de datos personales.

Por otro lado, la posible pérdida de empleo es señalada por el 33,7% de los españoles y el ciberbullying por el 25,8%. En cambio, un 5,5% de los entrevistados considera que la inteligencia artificial no presenta riesgos relevantes.

La edad y el nivel educativo impactan en la familiaridad de los españoles con la IA. En concreto, el 60,5% de las personas con estudios superiores se siente cómodo utilizando IA, frente al 30,9% de quienes cuentan con estudios primarios o inferiores.

Respecto a la edad, el estudio refleja que la comodidad alcanza el 65,5% entre las personas de 18 a 25 años y desciende hasta el 40,9% entre las mayores de 65 años.

El 79,2% estaría dispuesto a limitar su uso si supiera que requiere un elevado consumo de energía y agua. De estas personas, un 44,3% lo haría siempre y un 34,9% en determinadas situaciones.

Esta predisposición es mayor entre las mujeres, con un 82,4%, frente al 75,8% de los hombres, y alcanza el 85,9% entre las personas de 56 a 65 años. Por el contrario, desciende hasta el 69,2% entre la población de 18 a 25 años, precisamente el grupo que declara una mayor comodidad con el uso de la IA.

Otra de las conclusiones del estudio es que el 68,1% de la población considera que la inteligencia artificial ya forma parte de su día a día: un 25,6% está totalmente de acuerdo con esta afirmación y un 42,5%, algo de acuerdo.

El 51,9% afirma sentirse cómodo utilizando herramientas de IA, mientras que un 48,1% manifiesta sentir poca o ninguna comodidad.