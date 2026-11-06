El 66% de abogados en España afirma obtener importantes mejoras y ahorrar tiempo gracias a la IA, según un estudio

Informe State of European Legal Markets - IE UNIVERSITY

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 66% de los abogados de despachos encuestados en España afirma haber obtenido importantes mejoras de eficiencia y ahorro de tiempo gracias a la IA, frente al 52% en Europa.

Así lo refleja el informe State of European Legal Markets, elaborado por Thomson Reuters Institute e IE Law School de IE University, que concluye que el mercado jurídico español destaca en Europa por sus mejores perspectivas de gasto y por las mejoras de eficiencia declaradas gracias a la IA.

El informe analiza los mercados jurídicos en Europa y la evolución de las expectativas de gasto, lo que los clientes esperan de los despachos de abogados y el impacto de la IA y de los cambios en las prioridades empresariales sobre la práctica jurídica en toda Europa Continental.

El estudio sobre la contratación de servicios legales corporativos se basa en 215 entrevistas con asesores jurídicos generales de grandes organizaciones en 22 países, que habían contratado un bufete de abogados en los últimos 12 meses. La perspectiva de los bufetes de abogados se basa en el estudio Stellar Performance 2026 de TRI, que recopiló información de 347 entrevistas realizadas en 27 países europeos.

Entre los responsables jurídicos encuestados en España, el 32% espera aumentar el gasto en asesoramiento jurídico externo, el 46% prevé mantenerlo sin cambios y el 14% anticipa una reducción. El porcentaje que espera un aumento supera en 18 puntos porcentuales al que prevé recortes, frente a ocho puntos en el conjunto de Europa continental. España destaca especialmente por su proporción relativamente baja de empresas que esperan reducir el gasto.

El estudio identifica a España y Francia como los mercados con mejores perspectivas de crecimiento dentro del grupo analizado. Italia presenta una visión más contenida, mientras que el Norte de Europa y Benelux muestran expectativas más mixtas.

En el conjunto de Europa, el 67% de los compradores de servicios jurídicos encuestados espera que el gasto externo en servicios jurídicos se mantenga estable o aumente en los próximos 12 meses, mientras que el 27% prevé una reducción.

El informe calcula un saldo neto de expectativas de gasto de 8 puntos porcentuales, por debajo de la media mundial, pero todavía en terreno positivo. Estos resultados sugieren oportunidades para que los despachos crezcan, aunque es probable que la competencia por nuevos clientes siga siendo intensa.

El impacto declarado de la IA en la eficiencia y el ahorro de tiempo es especialmente evidente entre los abogados de despachos encuestados en España. El 66% afirma haber observado un efecto positivo significativo, frente al 52% en Europa y el 32% a nivel mundial. El mercado europeo muestra un avance más moderado en la transformación del sector.

Según los datos recogidos, solo el 15% de los profesionales de la región constata una mejora sustancial en la calidad de la práctica jurídica, mientras que el impacto positivo en la satisfacción del cliente se sitúa en un 12%.

La IA también está influyendo en lo que los departamentos jurídicos corporativos esperan del asesoramiento externo. El 51% de los directores jurídicos europeos encuestados identifica el uso de IA como uno de los principales factores que diferenciarán a los despachos en los próximos cinco años.

El informe sugiere que los despachos deben hacer más para mostrar a los clientes cómo el buen uso de la IA se traduce en un mejor servicio y mejores resultados.

El estudio también destaca cómo los departamentos jurídicos corporativos contribuyen a los objetivos más amplios de la empresa. El 79% de los directores jurídicos europeos encuestados considera que su departamento contribuye de forma significativa a los objetivos de la organización. Sin embargo, el 49% identifica las limitaciones de personal o de recursos como un obstáculo para generar aún más valor.

Para los despachos, estos resultados subrayan la importancia de comprender los negocios de sus clientes además de ofrecer un asesoramiento jurídico sólido.

El informe también analiza lo que estas expectativas significan para la educación jurídica y el desarrollo profesional, en particular la necesidad de que los abogados evalúen críticamente los resultados generados por la IA y sigan siendo responsables del asesoramiento que prestan.

El estudio concluye que los despachos europeos tienen motivos para el optimismo, pero también áreas de mejora. Asimismo, señala oportunidades de crecimiento para aquellas firmas que respondan a las expectativas cambiantes de los clientes, comuniquen el valor de sus servicios y demuestren los beneficios de la tecnología.