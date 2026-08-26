El 73% de los propietarios refuerza la seguridad de su segunda vivienda tras vacaciones, según un estudio de Verisure

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MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El 72,8% de los propietarios de segunda vivienda afirma reforzar o prestar una atención especial a la seguridad de sus residencias tras los meses estivales, una preocupación al alza en los últimos tres años. De hecho, el 28,8% de los propietarios está preocupado por una posible ocupación y el 24,8% por robos o intrusiones durante los periodos de ausencia. Así se desprende del Observatorio de la Seguridad de Hogares y Negocios de Verisure.

El estudio muestra cómo la seguridad se ha convertido en un factor cada vez más presente en la gestión de estas viviendas, especialmente en aquellos inmuebles que permanecen vacíos durante largas temporadas. Las segundas residencias presentan una probabilidad de sufrir una intrusión un 19% superior a la de las viviendas habituales, una diferencia que se explica por los periodos prolongados de ausencia de sus propietarios.

"Las segundas residencias plantean retos específicos desde el punto de vista de la protección. Son inmuebles que, en muchos casos, pasan largas temporadas desocupados y donde la capacidad de detectar rápidamente una incidencia resulta especialmente relevante", ha explicado Laura Gonzalvo, directora de Comunicación de Verisure para Iberia, Italia y Latam.

Según el observatorio, la preocupación de los propietarios no responde únicamente a una sensación subjetiva y el 49,9% de los participantes en el estudio considera que las segundas residencias están hoy más expuestas a riesgos de seguridad que hace unos años, reflejando una mayor sensibilidad hacia la protección de este tipo de inmuebles.

La percepción de vulnerabilidad aumenta especialmente cuando termina el periodo vacacional y las viviendas vuelven a quedar deshabitadas, una circunstancia que explica por qué cada vez más propietarios incorporan medidas de protección o revisan las ya existentes antes de abandonar el inmueble.

El Observatorio pone de manifiesto que las viviendas que permanecen vacías durante largos periodos continúan concentrando una parte importante de los riesgos asociados a la seguridad residencial. En este contexto, las soluciones orientadas a supervisar y proteger el inmueble cuando no hay presencia física adquieren un peso creciente entre los propietarios.

MARGEN DE MEJORA

Sin embargo, el estudio también revela que aún existe margen de mejora. Actualmente, el 20,3% de los propietarios encuestados de segunda residencia reconoce no tener instalada ninguna medida de seguridad, una cifra superior a la registrada el año anterior.

En paralelo, el Observatorio detecta una transformación más amplia en la forma en la que los españoles entienden la protección de sus hogares. Las medidas tradicionales siguen manteniendo una presencia destacada, pero ganan relevancia aquellas soluciones capaces de detectar incidencias, verificar situaciones de riesgo y facilitar una respuesta cuando es necesario.

Esta evolución resulta especialmente visible en las segundas residencias, donde los propietarios buscan cada vez más herramientas que les permitan mantener la tranquilidad cuando no se encuentran físicamente en la vivienda y disponer de una mayor capacidad de supervisión durante los periodos de ausencia.