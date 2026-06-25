El 75% de los españoles asegura haber presenciado insultos a una persona del colectivo LGTBIQ+, según el CIS

Archivo - Varias personas con la bandera arcoiris durante la Marcha Federal del orgullo antifascista y antirracista, a 1 de febrero en 2025, en Buenos Aires (Argentina). El motivo de la manifestación es dar respuesta al discurso que dio el presidente arge - Sebastián Hipperdinger - Archivo

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un 74,9% de los españoles asegura que, a lo largo de su vida, ha presenciado o escuchado personalmente cómo insultaban a una persona del colectivo LGTBIQ+, con frecuencia o de manera ocasional, según el estudio 'Diversidad Sexual' del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), publicado este jueves.

La investigación, realizada del 11 al 18 de junio a partir de 5.005 entrevistas, muestra que un 36,6% de los encuestados afirma que ha presenciado en alguna ocasión cómo han dejado de hablar o han aislado a alguna persona por ser del colectivo.

Preguntados por estas situaciones durante los últimos 12 meses, un 39,1% de los entrevistados indica que ha presenciado cómo se ha insultado a una persona por ser del colectivo.

En este contexto, el 71,6% de los españoles dice estar "muy o bastante de acuerdo" con que el reconocimiento de los derechos de las personas LGTBIQ+ beneficia al conjunto de la sociedad, mientras que un 24,8% piensa que no.

Dentro de este colectivo, los encuestados piensan que los derechos de las personas transexuales son los que más en riesgo están, seguidos de los derechos de los gays y, en tercer lugar, los de las lesbianas.

En cuanto a la orientación sexual, el 35,3% de los españoles asegura que una persona homosexual no puede hablar con naturalidad sobre su orientación en el trabajo; un 30,1% opina lo mismo sobre los centros de estudios; y un 20,4% piensa que no pueden hablarlo con confianza en sus familias.

En el caso de las personas transexuales, el 48,1% de los encuestados dice que no pueden compartir con sinceridad su orientación sexual en el trabajo; el 42,9% opina lo mismo sobre los centros de estudio; y un 31,4% asegura que tampoco pueden hablarlo con naturalidad con su familia.

CONOCIMIENTO DE LA SEMANA DEL ORGULLO

Respecto a la celebración del Orgullo LGTBIQ+, el 77,8% de los entrevistados señala que sí conoce que la Semana del Orgullo es para reivindicar los derechos de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas.

Entre los que saben que esta semana se celebra el Orgullo, el 78,7% ven esta fiesta de manera "muy positiva o positiva", frente a un 14,5% que piensa que es "negativo o muy negativo".

Además, el 40,9% de los españoles asegura que el PSOE es el partido que mejor defiende los derechos del colectivo, por encima de Podemos (27,9%) o de Sumar (25,8%). Un 5,8% de los encuestados piensa que el PP es el partido que más los defiende.

Sobre la bandera arcoíris, el 70,5% cree que los comercios que la exhiben transmiten un mensaje positivo de inclusión, mientras que un 53,6% opina que el uso de banderas en fachadas de edificios públicos debe limitarse a las banderas institucionales.

RELACIONES SEXUALES

En materia de sexualidad, el 81,2% considera que la sexualidad es, principalmente, un medio para buscar comunicación, placer, afecto, ternura e intimidad, mientras que el 8,3% apunta que la sexualidad es un modo de buscar placer y satisfacer el deseo.

Asimismo, el 24,3% de los encuestados asegura que ha mantenido relaciones sexuales con de 5 a 10 personas en su vida, el 23,2% con una persona y el 11,1% entre 11 y 20 personas.

Por otro lado, al 61% de los españoles le gustaría vivir en una sociedad con personas de diferente origen, cultura y religión, frente a un 30,1% que prefiere una sociedad en la que la gran mayoría de la gente tenga el mismo origen, cultura y religión.

Finalmente, un 72% piensa que, en España, a la hora de aplicar leyes, se hacen diferencias según de quién se trate y un 25% opina que se da el mismo trato a todos. Así, el 66% cree que lo que más discrimina es "tener pocos recursos económicos", un 56,3% dice que "tener determinadas ideas políticas" y un 51,5% "ser de origen extranjero".