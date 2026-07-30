Unos 800 migrantes acampan en las inmediaciones del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta

Varios migrantes intentan cruzar la frontera a nado, a 30 de julio de 2026, en Ceuta (España). - Europa Press

CEUTA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 800 personas acampan en las inmediaciones del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta a la espera ingresar en unas instalaciones que ya cobijan a más de 700 residentes pese a tener 512 plazas.

Durante el día de hoy han entrado miles de personas a nado y bordeando el espigón del Tarajal desde Marruecos, a la espera de que las administraciones ofrezcan cifras oficiales.

Los grupos de magrebíes se dejan ver por toda la ciudad, especialmente en las zonas próximas a la frontera con Marruecos y a los centros de acogida.

El área de Menores de la Ciudad Autónoma ha tenido que reabrir dos naves para hacer frente a la demanda. Esta mañana acogían a 700 niños y adolescentes, después de que más de un centenar entrara en la ciudad la pasada madrugada.

CIERRE DE VARIOS SUPERMERCADOS Y COMERCIOS

La inseguridad extendida entre la ciudadanía ha ocasionado el cierre temporal del Centro Comercial Parques de Ceuta, los supermercados Día, Carrefour o las tiendas Kiabi o MGI.

Las redes sociales han servido para difundir convocatorias improvisadas de concentraciones ciudadanas contra la entrada masiva. El primer llamamiento es para hoy a las 20:00 a las puertas de la Delegación del Gobierno.