80.000 fieles arropan al Papa en el Bernabéu en un acto con la Iglesia diocesana: "Contigo, León, un solo corazón"

El Papa León XIV a su llegada al encuentro con la comunidad diocesana, en el Estadio Bernabéu, a 8 de junio de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha participado este lunes 8 de junio en el Estadio Santiago Bernabéu en un encuentro con la Iglesia diocesana de Madrid y las diócesis de Alcalá de Henares y Getafe, que representan a parroquias, movimientos, vida consagrada, sacerdote y agentes pastorales.

El Santiago Bernabéu, que ha congregado a unas 80.000 personas, ha abierto sus puertas a las 15.00 horas, y, a partir de las 16.20 horas los asistentes han disfrutado de la música de DJ Pulpo, actuaciones de magia y un monólogo del humorista Santi Rodríguez. Los asistentes han entonado el cántico "Contigo, León, un solo corazón" y "esta es la juventud del Papa".

Más de 24.000 fieles de parroquias, más de 7.000 de asociaciones, hermandades y movimientos, otros 7.000 de comunidades educativas y en torno a 4.000 de la vida consagrada y el clero, junto a obispos, autoridades y representantes del Real Madrid, han completado un aforo que, según los organizadores, "refleja fundamentalmente la inmensa riqueza que tiene la Iglesia en Madrid".

COMIENZO DEL ACTO PRESENTADO POR CHRISTIAN GÁLVEZ Y PATRICIA PARDO

Tras más media hora de espera al son de DJ Pulpo, el acto ha arrancado con Christian Gálvez y Patricia Pardo como maestros de ceremonias y amenizado con la música del Coro y orquesta Toño Casado.

En los momentos previos a la llegada del Papa, Jorge Blass ha sorprendido a los miles de fieles con un espectáculo de magia. El mago ha realizado un truco de geometría en el que cada pieza simbolizaba "la fe", "la esperanza" o "la ilusión", como ha explicado. "Madrid se convierte en el escenario de la historia más trascendental de la historia de la humanidad", ha dicho el mago mientras realizaba un truco con cartas.

Durante el espectáculo de magia, los asistentes han empezado a gritar "no se oye", ya que el sonido del Bernabéu no se ha escuchado de manera nítida en todos los lugares del estadio, especialmente en las gradas superiores.

Entre los testimonios ofrecidos antes de que León XIV entrara al Santiago Bernabéu, ha subido al escenario Álvaro, de 12 años, ha animado al estadio "a ir a misa, a rezar y a hacer el bien porque eso es lo que le gusta a Dios", y ha recibido un gran aplauso del público al pronunciar estas palabras. Después, el artista Íñigo Quintero ha interpretado su canción 'Si no estás' sentado al piano y acompañado por las palmas del público.

En el ecuador del acto, los asistentes han podido seguir en directo a través de las pantallas del Bernabéu la ofrenda floral en la Catedral de la Almudena, donde ha asistido León XIV. Durante la retransmisión, han aplaudido y han entonado el 'viva el Papa' y también han dado palmas mientras exclamaban 'Papa León'.

En este instante, ha llegado uno de los momentos más destacados de la tarde, la entrada de la Virgen de la Almudena y el Cristo de Medinaceli, que han procesionado a pie de campo tras un pasacalle de personas ataviadas con trajes regionales de diferentes lugares del mundo.

EL PAPA RECORRE EL CÉSPED DEL BERNABÉU EN BUGGY

El Momento Mariano, con la intervención del popular profesor y músico Guille Proff, ha dado paso a la entrada del Papa al coliseo madridista, que ha llegado a las 19.25 horas a pie acompañado por los aplausos y los "viva el Papa" de los asistentes. Instantes después, León XIV ha recorrido el campo de fútbol en un buggy eléctrico blanco y descubierto para saludar a los miles de asistentes congregados en las gradas, en un recorrido en el que ha bendecido a cinco bebés.

El Papa también ha saludado a los asistentes en su camino a pie al escenario, que ha realizado al son del 'Petrus' y del himno de su visita, 'Alzad la mirada', que han interpretado David Bustamante, Daniel Diges y Diana Navarro. Al terminar la canción, los asistentes han cantado "oe, oe, oe" al Papa.

El cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, ha sido el encargado de dar la bienvenida al Pontífice. "Unidos a la Iglesia universal, no queremos dejar de cantar, pero sí, con usted, aprender a cantar juntos", ha dicho Cobo dirigiéndose al Pontífice, al que ha agradecido "por esta tarde dirigir este canto y por cantar con esta Iglesia".

"Con su impulso queremos ser un cántico nuevo en medio de nuestras diócesis, una presencia que no se impone, pero que atrae; que no necesita alzar la voz pero que llega al corazón de quien quiera escuchar", ha concluido Cobo.

Además, durante el acto, la Iglesia de Madrid ha proyectado un vídeo al Papa en el que le ha explicado su labor y en el que le ha recordado la visita de Robert Prevost a la ciudad en 2006, que ha dado paso a los testimonios de los laicos de la archidiócesis de Madrid, que han asegurado al Pontífice que le han pedido "ayuda" y "aliento" para "seguir construyendo una Iglesia en la que todos se sientan llamados".

UNA RECREACIÓN DE UN PARTIDO DE FÚTBOL HACE SONREÍR AL PAPA

Antes del discurso de León XIV, un grupo de sacerdotes de la diócesis de Madrid han interpretado el Himno Convivium y se han dado diferentes testimonios ante el Pontífice, como el de una familia migrante procedente de Perú que ha relatado su llegada a España y un hombre adulto que se bautizó el año pasado.

También ha tenido lugar la recreación de un partido de fútbol que ha arrancado la sonrisa del Papa, reconocido aficionado al deporte, para poner como manifiesto que "la Iglesia marca muchos goles y no va a parar porque la fe no entiende de pitidos finales de partido", según ha señalado Gálvez. Más tarde han cantado el canto popular 'Iglesia peregrina de Dios', una actuación durante la que se ha podido ver al Papa tarareando la letra desde el centro del escenario.

"Yo supongo que para un jugador de fútbol, hacer un gol en este estadio es algo que les marca un poco la vida. Pero, Don José, ¡hoy la Iglesia de Madrid ha hecho un golazo para siempre!", ha dicho el Pontífice al iniciar su discurso dirigiéndose al cardenal arzobispo de Madrid.

El Pontífice ha invitado a la comunidad diocesana de Madrid a ser una "Biblia abierta". "Sed, para todos, como una Biblia abierta: que en vuestros rostros y en vuestra vida se pueda encontrar la Palabra de Dios. El amor, efectivamente, es el lenguaje que hace que todos se sientan como en casa", ha subrayado.

En su alocución, ha pedido a los presbíteros a reconocer la práctica del discernimiento comunitario como una de las mayores oportunidades que la sinodalidad ofrece a su ministerio. "Queridos hermanos, sin apartaros de lo esencial, el hecho de deteneros regularmente con vuestro pueblo para interpretar la vida de los barrios, los cambios culturales, las tensiones sociales y las prácticas eclesiales a la luz del Evangelio enriquecerá y consolará vuestro ministerio. También ayudará a cada uno y a cada comunidad a salir del aislamiento y a experimentar la alegría del Espíritu Santo", ha invitado.

El discurso de León XIV ha concluido con una larga ovación en la que los asistentes han vuelto a entonar el "oe, oe, oe", antes del rezo del Padre Nuestro al unísono entre las decenas de miles de asistentes.

Antes de abandonar el Estadio Santiago Bernabéu alrededor de media hora más tarde de lo previsto, el Papa ha bendecido a los cerca de 80.000 asistentes que han acudido al encuentro, antes de que empezara a sonar el 'Himno de la alegría' interpretado por David Bustamante. "Que la grandeza de la música, la fe y la esperanza pueda unir nuestros corazones. Gracias de corazón, Madrid", ha dicho el cantante antes de bajar del escenario.