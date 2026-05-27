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MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

Un 82,8% de los españoles cree que el humor tiene límites que no deberían traspasarse y un 78% ha dejado de hacer un chiste o un comentario cómico por miedo a que pudiera ser malinterpretado.

Así lo reflejan los resultados de la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológica (CIS), sobre desinformación y humor, que refleja que a un 90,8% de los encuestados opina que los españoles en general tienen sentido del humor.

El 71,7% de los entrevistados considera que España en estos momentos es un país con sentido del humor y un 85,1% opina que, en los últimos años, han cambiado los temas de los que se ríen los españoles. Además, un 11,1% afirma que hay libertad suficiente para hacer humor sobre cualquier tema, frente a un 24,4% que opina que en general sí; un 38,5%, que depende de los casos y un 15% que apunta que en general no.

La investigación, recogida por Europa Press, muestra que un 18,1% de los españoles piensa que el humor es mucho más libre que hace diez años, frente al 19% que cree que es "algo más libre", un 30,8% "algo más limitado" y un 24,7% mucho más limitado.

EL HUMOR EN LA POLÍTICA

Preguntados sobre si en el debate político el humor y los chistes pueden utilizarse, aunque en algunos casos puedan ser una falsedad de hechos o pudieran no ser información veraz, un 38,9% de los españoles afirma que sí, mientras que un 55,7% se opone.

El estudio, dado a conocer este miércoles, revela que un 29,1% de los españoles recibe o tiene conocimiento de chistes o memes a diario, un 19,8% varias veces a la semana y un 13,8% varias veces al mes; mientras que un 3,9% pasa varios meses sin recibirlos y un 32,1% nunca o rara vez los recibo.

Entre quienes reciben chistes a través de redes, un 36,1% dice que muchos de ellos son de migrantes, mujeres (38,6%) y hombres (33,2%), políticos de ideología distinta o contraria a la suya (64,1%) igual o similar a la suya (59,6%) y personas del colectivo LGTBIQ+ (31,1%).

En este sentido, un 10,5% de los españoles confiesa que le molestan mucho los chistes de política, de religión (15,8%), de género (26,7%) y de inmigrantes (27,9%).

Asimismo, el estudio refleja que un 93,6% se considera una persona con sentido del humor y, para un 75,4%, el humor suele influir mucho o bastante en su estado de ánimo. Un 64,7% de los encuestados dice que tiene una importancia alta o muy alta en su vida cotidiana.

Respecto al medio a través del que le gusta seguir contenidos de humor habitualmente, un 38% apunta a las redes sociales, seguidas de las conversaciones personales (20,2%), la televisión (15,3%), la radio y los podcast (13,1%), los monólogos en directo (5,1%) y las revistas y periódicos (3,2%).

Para el 92,9% de los españoles, el humor ayuda a afrontar situaciones difíciles y el que más les gusta es humor irónico o sarcástico (74,7%), absurdo (44,1%), político (19,4%), negro (17,4%), verde (10,9%), blanco (1,5%), el humor de la vida cotidiana (1,2%) y el humor inteligente (0,2%).