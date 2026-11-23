Archivo - Gallinas en gallineros en A Mariña, a 9 de noviembre de 2025, en A Mariña, Lugo, Galicia (España). Se trata de explotaciones avícolas de los concellos de Barreiros, Ribadeo y A Pontenova. - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 92% de las empresas en España -un total de 1.187.386 compañías- se ubica en zonas de riesgo hídrico físico alto o extremadamente alto, con una puntuación media de 4,06 sobre 5, según el estudio Riesgo hídrico en la empresa española publicado este lunes por Informa D&B tras analizar 1.294.759 millones de sociedades con indicadores de WRI Aqueduct 4.0.

En concreto, el informe revela que el 70% del tejido empresarial español afronta un nivel de riesgo extremo, con especial concentración territorial en Madrid (30,5%), Barcelona (14%) y Málaga (7%). Por comunidades autónomas (CC. AA.), Murcia y Baleares presentan las puntuaciones medias más elevadas, con 4,59 ambas, seguidas de Andalucía (4,48) y Madrid (4,41). Galicia registra la media más baja, con 2,47, y es la única comunidad donde predomina el riesgo medio-alto.

De acuerdo con el estudio, hay una marcada diferencia entre el sur y el centro de España frente al norte: Málaga (4,63), Almería (4,62), Baleares (4,59), Murcia (4,59), Granada (4,59), Alicante (4,56) y Albacete (4,52) superan una puntuación media de 4,5 y concentran casi el 20% de las empresas analizadas. En el otro extremo, un total de siete provincias se encuentran por debajo de una puntuación de tres: Pontevedra (2,12), La Coruña (2,55), Salamanca (2,65), Asturias (2,68), Cáceres (2,68), Lugo (2,87) y Zaragoza (2,98).

La investigación apunta a que las diferencias entre sectores son menores que las territoriales. Los sectores más vulnerables son Agricultura (4,15) y Alimentación y bebidas (4,14). De hecho, el 76% de las empresas de Agricultura presenta un riesgo extremo, al igual que el 71% de Alimentación y bebidas y un 62% en Energía eléctrica.

Al contrario, Petróleo y gas (2,78) y Química (3,26) presentan las menores puntuaciones de riesgo físico, algo que se explica por la metodología de Aqueduct, que pondera de forma distinta los ocho indicadores en cada sector.