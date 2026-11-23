Archivo - Mando a distancia, televisión, televisor, tele, TV. (Foto de archivo). - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 95,5% de los españoles considera la televisión gratuita un bien de interés general, un 1% más y la cifra más alta desde 2023, según el 'Barómetro sobre la percepción social de la Televisión en Abierto' correspondiente a 2026.

Realizado por UTECA junto la compañía demoscópica Sigma Dos y la consultora Dos 30, el trabajo de campo se realizó entre el 1 y el 14 de septiembre, con una muestra representativa de 1.231 encuestas online a mayores de 18 años.

El estudio señala que el 84,5% de los encuestados considera que la televisión en abierto cumple una función de cohesión social por ser accesible para todos los públicos, mientras que el 95,4% cree necesaria su existencia para garantizar el acceso de toda la población a contenidos de calidad.

Asimismo, el 71,5% (+3,1%) elige la televisión como su medio preferido para informarse a diario, porcentaje que asciende al 78,4% (+3,3%) ante un acontecimiento extraordinario o una noticia de gran impacto.

Según los autores del estudio, esta preferencia se mantiene en todas las franjas de edad, desde los 18 años hasta los mayores de 55. Entre los más jóvenes, la televisión es la primera opción para informarse a diario, con un 67,4%, seguida de las redes sociales, con un 59,4%.

La televisión también es el medio por el que los ciudadanos consideran que reciben la información más veraz, de mayor confianza y más contrastada, con un 58,9%, su mejor resultado desde el primer barómetro, realizado en 2020. A continuación se sitúan la radio (42,6%), la prensa (39,6%), las redes sociales (10,3%) y las plataformas de vídeo (4,6%).

Por otro lado, el 93,6% de los entrevistados afirma que la diversidad de periodistas, enfoques e informativos les ayuda a formarse su propia opinión. En el caso de la televisión, el 89,3% considera que la variedad de programas e informativos les proporciona una visión más plural de la sociedad.

LA DESINFORMACIÓN, UN PROBLEMA PARA EL 91,8%

El 91,8% de los encuestados identifica la desinformación como un problema. Informarse y confirmar la información en televisión, prensa y radio es la medida preferida para evitarla, con un 52,6%, seguida de no reenviar mensajes sin contrastar, con un 49,6%.

En cambio, el 4,3% admite no adoptar medidas contra la desinformación, la cifra más alta desde 2024. Este porcentaje desciende al 1,6% entre los menores de 34 años.

PROTECCIÓN DE LOS MENORES

En relación con la protección de los menores, el 93% de los padres y madres con hijos menores querría que los controles de contenidos y las medidas de protección de las televisiones se aplicaran también en las redes sociales.

El 62,2% de los progenitores con menores a su cargo elige la televisión como el canal preferido para que sus hijos consuman contenidos solos, al considerar que están más controlados. Por su parte, la confianza en las redes sociales se sitúa en el 3,7%, su peor resultado en los últimos cinco años.

Asimismo, el 91,3% afirma sentirse más tranquilo cuando sus hijos ven la televisión que cuando consumen redes sociales, el porcentaje más alto desde 2023 y 5,5 puntos más que el año anterior. Además, el 87,8% prefiere dejar a su hijo el mando de la televisión antes que el teléfono móvil.

En cuanto al carácter educativo de los distintos canales, la televisión encabeza las preferencias, con un 55,6%, seguida de la radio (33,5%) y la prensa (33,3%). Las plataformas de vídeo (14%) y las redes sociales (11,2%) ocupan las últimas posiciones.

La televisión también es la primera opción de entretenimiento para el conjunto de la población, con un 64,7%, por delante de las redes sociales, con un 34%. No obstante, entre los jóvenes de 18 a 34 años, las redes sociales se sitúan en primer lugar, con un 63,9%, seguidas de la televisión, con un 51,2%.

"Las televisiones agradecemos la confianza de la ciudadanía y nos comprometemos a seguir actuando con responsabilidad y rigor para contribuir a construir una sociedad informada, plural y diversa", ha señalado el presidente de UTECA, Eduardo Olano.