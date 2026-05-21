El 97,4% del de España está deshabitada y la mitad de la población se concentra en un 6% del territorio ocupado

El 2,6% del territorio español está habitado y la mitad de los residentes se concentra en el 6,1% del espacio ocupado, según el nuevo número de 'Esenciales', de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie). - FUNDACIÓN BBVA

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El 97,4% de España está demográficamente vacía, es decir, que sólo está habitado un 2,6% del territorio y la mitad de los residentes se concentra en el 6,1% del espacio ocupado, según el nuevo número de 'Esenciales', de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie).

El documento, recogido por Europa Press, revela que mientras que con una resolución en celdas de 1 kilómetro por 1 kilómetro se estima que un 22,6% del territorio de España está habitado, con celdas de 100 metros por 100 metros ese porcentaje desciende al 2,6%.

"Esta grid o cuadrícula cien veces más detallada revela una concentración de la población muy superior, ya que la mitad de los habitantes residen en el 6,1% de las celdas con mayor ocupación, mientras que la otra mitad se reparte en el 93,9% del espacio habitado restante", indica.

El estudio señala que un ciudadano promedio en España tiene a cerca de 30.000 vecinos a su alrededor, en un radio de 1 kilómetro, pero existen significativas diferencias según la provincia de residencia, en función de la densidad de población de cada una.

De este modo, los vecinos de la provincia de Barcelona son los que mayor población próxima tienen con 50.524 personas, lo que supone un 83,8% más que la media nacional. En segunda y tercera posición se encuentran Madrid y Zaragoza, con 44.667 y 41.408 personas, respectivamente.

En el lado opuesto se encuentran siete provincias que cuentan con una población próxima promedio inferior a los 10.000 habitantes: Teruel (que no llega a alcanzar los 6.000), Segovia, Ávila, Cuenca, Cáceres, Toledo y Lugo. Las diferencias provinciales son muy elevadas, pues la población próxima en Barcelona multiplica por 8,5 la de Teruel.

DIFERENTES OPORTUNIDADES Y DE RELACIÓN

"Estos contrastes suponen diferentes oportunidades y de relación entre los territorios, ya que una mayor densidad de población próxima facilita las interacciones personales y económicas entre los individuos", explican los investigadores.

En el ámbito municipal, de los diez municipios con mayor población próxima en un radio de 1 kilómetro, cinco son de la provincia de Barcelona (L'Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet y Barcelona --con más de 90.000 personas de población próxima--, Badalona y Esplugues de Llobregat); tres son de la provincia de Madrid (Madrid, Alcorcón y Móstoles) y los dos restantes son las ciudades de Valencia y Bilbao.

Respecto al porcentaje de población ubicada alrededor del domicilio de un ciudadano en un determinado radio, a la que se puede acceder en 15 minutos en bicicleta, de las diez ciudades más pobladas, Palma de Mallorca y Murcia lideran el ranking con cerca de un 60% de la población próxima accesible en bicicleta en 15 minutos; mientras que Madrid y Barcelona registran porcentajes por debajo del 40%.

Según sostiene el nuevo número de 'Esenciales', el análisis en cuadrículas muestra resultados que no es posible detectar con el indicador tradicional de densidad de población a nivel municipal y permite medir la accesibilidad de los residentes a los servicios públicos y privados, así como las posibilidades de establecer relaciones sociales según la cercanía a otras personas.