Aagesen responde a Pérez Llorca que los agricultores están a favor del Pacto Verde Europeo

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha señalado al candidato del PP a suceder a Carlos Mazón al frente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que los agricultores están a favor del Pacto Verde europeo.

En concreto, Aagesen ha dicho que Pérez Llorca se ha referido a cómo el Pacto Verde europeo es "una amenaza" para los agricultores españoles. A juicio de la ministra, sucede "exactamente todo lo contrario".

"Por eso lo que no es extraño es que las asociaciones agrarias se hayan sumado con propuestas concretas para la propuesta de Pacto de Estado que el Gobierno lanzó, construyendo, no destruyendo, a través del pacto verde. Repiten una y otra vez que ellos sufren cada día el impacto del cambio climático. Y además asumen también que tienen un rol en las soluciones", ha recalcado.

Así se ha expresado durante su intervención en la clausura XVI edición del Congreso de Periodismo Ambiental de la Asociación de Periodistas de Información Ambiental (APIA) celebrado este jueves en Madrid. Durante su intervención, ha recalcado que a Transición Ecológica le "preocupa muchísimo" cómo se "desacredita" el trabajo científico y ha pedido cortar con las "campañas de odio" que afectan por ejemplo a los profesionales de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Más allá de ello, ha señalado que el reto de cómo afrontar la desinformación es "global", según ha podido comprobar en la Cumbre del Clima (COP30) que se ha celebrado durante buena parte del mes de noviembre en Belém (Brasil). En este sentido, ha puesto en valor la labor de los periodistas ambientales.

"Es vital contar con una sociedad que esté bien informada, que entienda el por qué de las distintas medidas y distintas actuaciones y bueno que se aleje de las ficciones y que se base en hechos cada cosa, cada paso que se da y cada decisión que se toma", ha subrayado.