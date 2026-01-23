Las abogadas de las denunciantes de Julio Iglesias avanzan más acciones legales y tachan de "lamentable" el archivo

Archivo - Julio Iglesias - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las dos extrabajadoras que denunciaron a Julio Iglesias por presuntas agresiones sexuales han avanzado más acciones legales ante el archivo de la investigación. "Seguirán luchando por justicia", han asegurado Women's Link --asociación que asesora a las denunciantes legalmente-- y Amnistía Internacional, que también han criticado como "lamentable" que la Fiscalía archive las diligencias de investigación contra el cantante.

En un comunicado conjunto, ambas asociaciones han denunciado que la Fiscalía ha archivado la denuncia por falta de jurisdicción de los tribunales españoles, lo que, a su juicio, "quiere decir que no ha existido un análisis de fondo sobre la culpabilidad o no del denunciado". Esto permitiría, no obstante, a las denunciantes acudir ante otros "órganos judiciales pertinentes".

Para Women's Link y Amnistía Internacional, la decisión de la Fiscalía es "lamentable porque pierde la oportunidad de investigar los hechos y considerar toda la evidencia que Rebeca y Laura incluyeron en su denuncia".

Han expresado además que la Fiscalía tenía seis meses para conducir la etapa preprocesal, pero han tomado una decisión "en menos de dos semanas, sin tener en consideración todos los elementos probatorios".

Las asociaciones han argumentado que la idea de que un ciudadano español podría ser eximido de un proceso de justicia si los presuntos delitos "no ocurrieron en España y fueron cometidos contra mujeres no españolas", lleva a desconocer "el principio de extraterritorialidad y el derecho humano fundamental para que todas las mujeres y niñas puedan vivir en un mundo libre de violencias".

En ese sentido, se han remitido al Convenio de Varsovia y el Convenio de Estambul, que obligan a los Estados a investigar violaciones de derechos humanos cuando el presunto autor es nacional del país, incluso si los hechos ocurrieron fuera del territorio. "La justicia debe ser posible más allá de las fronteras", han reiterado.

Por todo ello, han avanzado que las denunciantes "no aceptarán un tecnicismo legal" y exigen a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que considere "toda la información y evidencia presentada".

En su escrito, el Ministerio Fiscal ha aducido a la "falta de jurisdicción de los tribunales españoles" para archivar las diligencias. Al mismo tiempo, ha explicado a las denunciantes que la vía que deben de seguir ahora, si así lo consideran, es la de "reproducir su denuncia ante los órganos judiciales".

"Están decepcionadas de que la decisión de la Fiscalía fue comunicada a Women's Link sin considerar tres escritos legales adicionales que la Fiscalía no contestó", han agregado.

PIDEN RESPETO POR LA PRIVACIDAD DE LAS DENUNCIANTES

Por otro lado, han instado al respeto de la privacidad de las dos extrabajadoras a la espera de sus próximos pasos legales y ante el temor a "posibles represalias". "En Women's Link y Amnistía Internacional reiteramos la importancia de proteger a las sobrevivientes", han remarcado.

Esta petición llega poco después de que el cantante publicara en 'Instagram' los mensajes que supuestamente recibió en 'WhatsApp' por parte de las dos extrabajadoras.