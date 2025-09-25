El Abogado General de la UE ve ilegal la publicación sistemática de los datos de deportistas sancionados por dopaje

BRUSELAS 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha considerado este jueves que la publicación sistemática de los datos de los deportistas sancionados por casos de dopaje vulnera la legislación comunitaria en materia de protección de datos.

Las conclusiones del abogado europeo no son vinculantes para el Alto Tribunal de la Unión, aunque en la gran mayoría de las sentencias dictadas en Luxemburgo el fallo refleja la opinión marcada por el dictamen previo.

Este caso responde al de cuatro deportistas profesionales que recurren a la justicia austríaca para denunciar que sus nombres, el deporte que practican, la duración de la sanción deportiva y las razones de la exclusión hayan sido publicados en abierto en Internet.

En concreto, las sanciones son publicadas, de acuerdo a lo que establece la legislación en Austria, en las páginas web de la Agencia Independiente de Lucha contra el Dopaje (NADA Austria) y de la Comisión Jurídica Antidopaje Austriaca (ÖADR).

Las autoridades persiguen con esta información disuadir a los deportistas de cometer infracciones similares y prevenir el dopaje en las competiciones deportivas.

Con ello, además, se informa a todas las entidades que pudieran patrocinar o contratar al deportista durante el periodo en que está suspendido, con el objetivo de evitar que pueda eludir las reglas antidopaje.

Sin embargo, los cuatro deportistas cuyo caso examina el Tribunal de Luxemburgo defienden que esta práctica contraviene las normas del Reglamento general de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea.

En sus conclusiones, el abogado general Dean Spielmann expresa serias dudas sobre la necesidad de la publicación "nominativa, ilimitada, sistemática y automática" de los datos y avisa de que puede dar lugar a una injerencia en los derechos a la protección de los datos e incumpla los requisitos de "ponderación equilibrada" entre los distintos intereses en juego.

En este sentido, el abogado europeo plantea como alternativa más proporcional el informar de manera "limitada" a los organismos pertinentes y a las federaciones deportivas de los datos del infractor, pero publicar en Internet una versión, por ejemplo, con pseudónimo del deportista sancionado.