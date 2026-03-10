Abogados Cristianos pide a la Academia de Cine sancionar a Silvia Abril o Inés Hernand por "burlas a la fe" en los Goya

La actriz Silvia Abril entrega un Goya en la 40º edición de los Premios Goya. - David Zorrakino - Europa Press

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Abogados Cristianos ha presentado una solicitud formal ante la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España para que abra un procedimiento sancionador a la actriz Silvia Abril, la creadora de contenido Marina Rivers y la presentadora Inés Hernand por las declaraciones y comentarios realizados durante los Premios Goya 2026 que consideran "burlas a la fe".

Según la organización de juristas, sus intervenciones en la gala del cine español "vulneran los principios de igualdad, respeto, pluralismo y protección de los derechos humanos recogidos en el Código Ético y de Conducta de la Academia" al suponer "un ataque público contra la fe cristiana y dirigirse de forma despectiva contra las creencias de millones de ciudadanos".

En concreto, denuncia las declaraciones realizadas por Silvia Abril, en las que afirmó que le "da pena" que los jóvenes "se agarren a la fe cristiana" y calificó a la Iglesia como "un chiringuito"; y la "parodia" realizada por Marina Rivers e Inés Hernand que "utilizaron elementos propios del lenguaje religioso para realizar burlas de carácter soez hacia la fe católica".

La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha declarado que es "intolerable que los Premios Goya se hayan convertido en un altavoz político desde el que se ridiculiza la fe de millones de cristianos". "Una gala que debería hablar de cine no puede usarse para atacar a quienes no siguen la ideología de este Gobierno", ha subrayado.