Abril se despide con tormentas, granizo y temperaturas a la baja y mayo llega con inestabilidad y lluvias

Archivo - La inestabilidad marcará el final de Abril y el inicio de mayo. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El mes de abril se despedirá con tormentas en amplias zonas de la Península que incluirán fuertes rachas de viento, mientras que mayo comenzará con inestabilidad, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Las temperaturas bajarán en buena parte de la Península y abril concluirá con valores más propios de esta época del año, después del predominio de episodios cálidos, según ha explicado el portavoz de la AEMET, Rubén del Campo.

El portavoz ha indicado que este miércoles se presenta con tormentas en amplias zonas de la Península, que localmente podrán ser muy fuertes y estar acompañadas de granizo y rachas intensas de viento salvo en el tercio oriental y Baleares. Las tormentas, que podrían causar alguna inundación local, afectarán a áreas de Galicia, Castilla y León, País Vasco, Aragón, Extremadura, Castilla Mancha, Comunidad de Madrid y Andalucía Oriental, sin que se descarten en zonas aledañas.

Mientras, las temperaturas bajarán en la Península, salvo en el sureste donde subirán. Por ejemplo, Madrid alcanzará unos 19 ó 20 grados (ºC), Sevilla los 25ºC y Murcia llegará a los 28ºC, los mismos que están previstos en Lleida.

Para el jueves, el portavoz ha señalado que será una jornada en general de tiempo algo más estable, aunque de madrugada continuarán las tormentas que se hayan formado el día anterior, sobre todo en el norte, y allí estos chubascos podrán estar acompañados de tormentas.

Los cielos se irán despejando, aunque por la tarde crecerán nubes de evolución en las montañas del norte y del este, y otra vez podrá haber chubascos localmente fuertes en esas zonas de montaña y también aledañas. Este día subirán las temperaturas en la mayor parte del país, de nuevo con Murcia como capital más cálida, con 28ºC, y Zaragoza y Lérida con 26 a 27ºC.

La jornada del viernes, Primero de mayo, estará marcada por la inestabilidad en la mitad oriental peninsular y área cantábrica. En esas zonas se esperan chubascos, especialmente por la tarde, que podrán estar acompañados de tormenta y ser localmente fuertes, incluso con granizo y rachas intensas de viento.

El entorno de los Pirineos, Teruel, la Comunidad Valenciana, el este de Castilla-La Mancha e interior de Murcia serán las regiones más afectadas con mayor probabilidad de estos chubascos intensos, como ha añadido el portavoz, que aconseja tener en cuenta esta circunstancia a la hora de planificar los desplazamientos.

En el resto del país, habrá cielos en general poco nubosos o con nubes de evolución de alguna tormenta aislada. En cuanto a las temperaturas, serán más altas en buena parte del país, sobre todo en el Cantábrico, aunque bajarán en el área mediterránea y en Baleares. De este modo, por ejemplo, Madrid alcanzará los 23ºC, Murcia y Orense 25ºC y Sevilla rozará los 30ºC.

FIN DE SEMANA PASADO POR AGUA Y VALORES NORMALES PARA LA ÉPOCA

De cara al fin de semana, lo más probable es que persista la inestabilidad, con lluvias y chubascos que afectarán sobre todo al norte de la península y que podrán ser localmente fuertes y estar acompañados de tormenta, granizo y rachas muy fuertes de viento.

"El tiempo más estable lo encontraremos en Extremadura y Andalucía Occidental, donde si llegan a producirse chubascos, serán de forma más dispersa y ocasional", según Del Campo. Las temperaturas además bajarán el sábado, aunque distará de ser un ambiente frío, y se alcanzarán valores más propios a la época del año.

En cuanto Canarias, a lo largo del resto de la semana habrá intervalos nubosos, con posibilidad de lluvias débiles y dispersas en el norte de las islas más montañosas, sin descartar alguna lluvia débil en otros puntos del interior y del este de las islas más montañosas. Las temperaturas serán suaves, sin grandes cambios, con mínimas de entre 17 y 19 grados y máximas de entre 22 y 25 grados en zonas costeras.