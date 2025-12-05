Un acertante de 'La Bonoloto' gana más de 2,1 millones de euros en Porqueres (Girona)

Archivo - La administración situada en el Centro Comercial Carrefour El Pinar donde se ha vendido parte del número 5490 correspondiente al 'Gordo' del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, a 22 de diciembre de 2022, en Las Rozas de Madrid, Madri - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El dueño de un boleto de 'La Bonoloto' validado en Porqueres (Girona) ha ganado más de 2,1 millones de euros al haber sido el único acertante de Primera Categoría en el sorteo celebrado este viernes, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

En concreto, el ganador recibirá un total de 2.136.303,65 euros. El boleto acertante ha sido validado en la Administración de Loterías número 1 de Porqueres (Girona), situada en Sant Andreu, 29.

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este viernes, 5 de diciembre, ha estado formada por los números 12, 19, 23, 25, 26, 37. El número complementario es el 40 y el reintegro, el 3. La recaudación ha ascendido a 2.990.793 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías número 1 de Corral de Almaguer (Toledo), situada en Hermano Rafael, 1.