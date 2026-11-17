Archivo - Una persona se dispone a adquierir un boleto en una Administración de Loterias, en el centro de Sevilla. A 8 de agosto de 2024, en Sevilla (Andalucía, España). - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de Euromillones celebrado este martes, 17 de noviembre, ha dejado un premio de un millón de euros.

Según informa Loterías y Apuestas del Estado en su boletín, consultado por Europa Press, el boleto acertante de 'El Millón', con el código HNL54184, ha sido validado a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.

La combinación ganadora del sorteo de la Euromillones celebrado este martes, 17 de noviembre, ha estado formada por los números 48, 35, 37, 38 y 46. Las estrellas son 2 y 1. La recaudación ha ascendido a 35.444.314,40 euros.

En el sorteo de Euromillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco + dos).

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de Euromillones un único acertante de Primera Categoría (cinco + dos) podría ganar 37 millones de euros.