Un acertante de 'La Primitiva' gana más de 126 millones de euros, el mayor premio en la historia del sorteo

Archivo - Foto de archivo de una Administración de Loterías en Madrid - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un acertante de 'La Primitiva' percibirá un premio de 126.469.236,14 euros como único acertante de Categoría Especial (seis aciertos más reintegro) del sorteo celebrado este lunes 16 de marzo, según la información facilitada a Europa Press por Loterías y Apuestas del Estado.

Dicho boleto ha sido validado a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.

Este es el mayor premio que ha repartido La Primitiva en toda su historia. El anterior premio más importante data de octubre de 2015, donde un acertante de Barcelona ganó más de 101 millones de euros.

Asimismo, en el sorteo del Joker hay un acertante con un premio de 1.000.000,00 de euros, que ha sido validado en la Administración de Loterías de Noia (A Coruña) situada en Rúa do Cantón, 24.

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este lunes, 16 de marzo, ha estado formada por los números 5, 8, 23, 28, 40, 44. El número complementario es el 18, el reintegro el 6 y el Joker, 4706895. La recaudación ha ascendido a 9.679.675,00 euros.