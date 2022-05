AEB denuncia "hispanofobia" de la Generalitat y critica que quiera "engañar" al TSJ para incumplir la sentencia del 25%

Asegura que los padres catalanes piden que sus hijos dominen ambas lenguas: catalán y castellano

Advierte de que el "nacionalingüismo" es una "mancha de aceite" que se está extendiendo a otras regiones de España

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) ha denunciado la "hispanofobia" que impera en las escuelas catalanas y que "denotan los dirigentes políticos" en Cataluña al tiempo que ha criticado que el Govern, liderado por Pere Aragonès, esté intentando "engañar" al Tribunal Superior de Justicia catalán (TSJC) tras la sentencia que obliga a impartir al menos un 25% de horas lectivas en castellano y a ejecutarla en un máximo de 15 días.

"No es que diga que no lo está haciendo, sino que está diciendo que no lo va a hacer y está intentando engañar al Tribunal", ha lamentado este jueves el presidente de la asociación Impulso Ciudadano, José Domingo, --inscrita también en la Plataforma Escuela de Todos-- en un acto de AEB organizado en la Fundación Carlos de Amberes, en Madrid, que ha estado moderado por el escritor Juan Claudio de Ramón.

A su juicio, la sentencia dictada por el TSJC es "garantista", pero ha asegurado que no se está aplicando porque existe una "mala fe" de las administraciones públicas en Cataluña, por lo que ha salido en defensa del objetivo de la asociación que persigue implantar un modelo de bilingüismo o trilingüismo en las escuelas catalanas.

Según ha indicado Domingo, el problema para los nacionalistas catalanes "no es que haya menos horas de catalán", sino que los niños "no podrán estudiar al cien por cien en catalán", ha recriminado.

A renglón seguido, el presidente de Impulso Ciudadano ha admitido que existe un "agotamiento por todas las partes" pero cree que "en estos momentos" el "nacionalingüismo" está más debilitado que nunca, por lo que --ha continuado-- confía en los tribunales y en la perseverancia de las asociaciones. "Es el momento de seguir", ha animado.

En el coloquio también ha estado presente la presidenta de AEB, Ana Losada, que ha hecho hincapié durante su discurso en que los padres catalanes piden que sus hijos sean bilingües y dominen ambos idiomas. "Queremos normalidad y convivencia", ha esgrimido, para hacer un llamamiento al Gobierno central y al de Cataluña para apoyar este objetivo.

"ADOCTRINAMIENTO"

En este sentido, Losada ha advertido de que lo que ocurre en Cataluña con la lengua es una "guerra cultural" y una "mancha de aceite" que está creciendo, poniendo como ejemplo a Baleares, Navarra o País Vasco.

"La inmersión en sí es adoctrinamiento a nuestros hijos. Les hacen entender que la cultura que se expresa en castellano es ajena a Cataluña, por tanto es ajena a Cataluña el resto de España. Este discurso tiene que parar", ha subrayado.

Así, la presidenta de la asociación ha reiterado que está en mano de los políticos el poner fin al "conflicto territorial" que está "polarizando" la sociedad, a la par que ha pedido a todos los padres que apoyan "en silencio" el bilingüismo en Cataluña que "lo rompan".