AEMET alerta: el fin de semana tendrá "ambiente invernal", con frío, lluvia, nieve y viento tras un viernes cálido

Archivo - Una persona se refugia con un paraguas de la lluvia en Vitoria, País Vasco (España) - Pablo González - Europa Press - Archivo

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha advertido de que, tras un viernes cálido, se producirá un "cambio importante de tiempo" durante el fin de semana, cuando se espera un ambiente "invernal", con frío, lluvia, nieve y viento intenso. En cualquier caso, a partir del lunes subirán de nuevo las temperaturas como ha explicado el portavoz de AEMET, Rubén del Campo.

El portavoz ha indicado que este viernes las temperaturas serán "muy altas para la época, prácticamente de verano" pero, sin embargo, entre el sábado y el domingo se producirá "un acusado del censo térmico" que provocará "un ambiente más propio del invierno", con precipitaciones en amplias zonas del país y nevadas en cotas bajas, entre 700 y 800 metros en el norte y centro peninsular.

Además, ha precisado que el viento soplará con intensidad por lo que se incrementará la sensación de frío y ha detallado que, "en muchos puntos, las temperaturas del domingo serán entre 15 y 20 grados (ºC) más bajas que las del viernes".

No obstante, aunque el lunes el día comenzará con heladas, las temperaturas iniciarán un ascenso "normalizándose primero y alcanzando de nuevo valores altos para la época a partir de la segunda mitad de la semana". Esa semana, en general, estará marcada por la estabilidad y pocas precipitaciones.

Por días, Del Campo ha explicado que el viernes se presenta con posibles tormentas en Andalucía y Extremadura, a partir sobre todo del mediodía, sin que se descarten en la meseta norte. Continuará la calima y las temperaturas subirán, con un ambiente muy cálido para la época del año en la mayor parte del país. Así, se superarán los 28ºC en muchas localidades y los 30ºC en puntos del norte como Ourense, Bilbao o Zaragoza, y también en el centro y sur, en ciudades como Toledo o Granada.

Por el contrario, el sábado llegará "el cambio de tiempo" debido a que un frente frío alcanzará la Península y dejará lluvias en amplias zonas del territorio, como ha indicado el portavoz, que ha añadido que las precipitaciones avanzarán de oeste a este, aunque no llegarán al Mediterráneo, pero sí el domingo, tanto al área mediterránea como a Baleares.

De este modo, el sábado las precipitaciones serán abundantes en el Cantábrico, en zonas montañosas del norte y centro peninsular, y en la mitad sur, donde podrían ir acompañadas de tormenta. Además, el frente irá acompañado de "aire muy frío", según Del Campo, por lo que la cota de nieve se desplomará y por la tarde se situará a tan solo unos 700 u 800 metros. En cuanto al viento, ha alertado de que soplará con fuerza y "dará lugar a una sensación de frío más intensa".

Por ello, las temperaturas bajarán en la mayor parte del territorio, salvo en Cataluña, un descenso que puede ser muy acusado en el Cantábrico y Galicia, así como en otras zonas del tercio norte. En este sentido, Del Campo ha puesto de ejemplo la ciudad de Lugo, que pasará de rozar los 30ºC el viernes a no llegar a 15ºC el sábado, al igual que en otras como Pamplona o Burgos.

El domingo seguirán bajando las temperaturas, de forma más acusada en el este peninsular y Baleares por lo que el ambiente "será frío para la época del año", según el portavoz que ha enfatizado en que, si el viernes una parte del país tendrá "temperaturas máximas de más de 10ºC por encima de lo normal, el domingo esas temperaturas máximas quedarán entre 5 y 10ºC por debajo de lo habitual". Así, por ejemplo, Burgos, Segovia o Teruel apenas alcanzarán el domingo 9 ó 10ºC después de haber superado los 28ºC este viernes, es decir, "casi 20ºC menos en 48 horas".

Ese día habrá también algunas heladas en zonas de montaña y de la meseta norte por lo que Del Campo ha alertado de que "algunos cultivos podrían verse dañados por el carácter tardío de estas heladas" que no serán en principio y en general "demasiado intensas".

El domingo continuarán las precipitaciones en el extremo norte, en la mitad de este peninsular y en Baleares. Localmente podrán ser fuertes y seguirá nevando a partir de unos 800 a 1.000 metros. Estas nevadas podrán ser copiosas en zonas de montaña.

DESDE EL LUNES, LOS TERMÓMETROS SE RECUPERAN

A partir del lunes, comenzará a imponerse de nuevo el tiempo anticiclónico. De todos modos, ese día podrían producirse chubascos en Cataluña y en Baleares, también de forma más dispersa en el extremo norte. "La tendencia es que estos chubascos vayan a menos", ha precisado el portavoz que ha indicado que los cielos estarán poco nubosos en el resto del país.

De este modo, se esperan heladas al amanecer en puntos del norte y del centro de la Península que, al igual que el domingo, no serán demasiado intensas, pero son heladas tardías para mediados de abril. Se espera también un ascenso de las temperaturas máximas en el este peninsular, que continuará el martes y el miércoles, tanto en las mínimas como en las máximas, "quedando ya en valores normales para la época".

La próxima semana traerá así "cielos en general poco nubosos y ausencia de lluvias, aunque alguna lluvia débil podría haber en el extremo norte". En cuanto al ascenso de las temperaturas, el portavoz ha afirmado que "es posible que continúe durante los días siguientes, quedando probablemente más altas de lo normal durante la segunda mitad de la próxima semana".

En cuanto a Canarias, habrá lluvias en el norte de las islas más montañosas entre el viernes y el sábado, precipitaciones que también podrán afectar a Lanzarote y Fuerteventura y, en menor medida, a otros puntos del sur de las islas. También habrá rachas muy fuertes de viento y las temperaturas no experimentarán grandes cambios.

A partir del lunes, los cielos serán nubosos en el norte, pero con poca lluvia y más despejado en el resto del archipiélago, con temperaturas en ascenso.

EL MES DE ABRIL ACABARÁ CON AMBIENTE CÁLIDO

Para la siguiente semana, del 20 al 26 de abril, aumenta la incertidumbre en el pronóstico, como es habitual en un plazo tan largo. Con la información actualmente disponible, la AEMET avanza que se trataría de una semana más cálida de lo normal en la Península y, en menor medida, en Baleares, mientras que en Canarias estaría en torno a los valores normales o algo por debajo. No hay una tendencia clara en cuanto a las precipitaciones en la mayor parte del territorio.

Con una incertidumbre todavía mayor, la semana siguiente, del 27 de abril al 3 de mayo, podría ser más cálida de lo normal en la Península y Baleares, sin tendencia en cuanto a precipitaciones.