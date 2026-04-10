España registra 519 l/m2 de lluvias acumuladas desde el 1 de octubre, un 24% más de lo normal

Turistas con paraguas por Sevilla durante la llegada de una nueva borrasca - Eduardo Briones - Europa Press

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las precipitaciones acumuladas en España desde el inicio del año hidrológico, el pasado 1 de octubre, hasta el 7 de abril de 2026 se cifran en 519 litros por metro cuadrado (l/m2), según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Esto supone un 24% más de lo normal para dicho periodo, que se cifra en 417 l/m2.

Por zonas, las precipitaciones superan los valores normales del período de referencia 1991-2020 en la mayor parte del territorio peninsular, con excepción de una franja del Cantábrico que se extiende desde Asturias hasta el País Vasco.

La AEMET incide en que destacan especialmente la mitad sur y el cuadrante suroeste de la Península, junto con Extremadura, así como ciertos puntos de la fachada mediterránea, donde los acumulados superan ampliamente los valores normales, llegando incluso a duplicarlos.

En cuanto a los archipiélagos, añade que las precipitaciones también se sitúan por encima de lo normal en ambos, especialmente en las islas Canarias, donde en muchas zonas superan esos valores en más del doble.

Así, durante el periodo comprendido entre el 1 y el 7 de abril, las precipitaciones afectaron al norte y a la mitad oeste de la Península, así como a ambos archipiélagos, menos la isla de Fuerteventura. En concreto, se superaron los 10 litros por metro cuadrado (l/m2) en el cuadrante suroeste peninsular, en áreas de Galicia y del noroeste de Castilla y León, así como en una franja que recorre Cantabria, País Vasco, Navarra y el Pirineo.

También se acumularon estas cantidades en el norte de las islas Canarias de mayor relieve y en el norte de la isla de Mallorca, destacando los 30 l/m2 registrados en esta última, así como en el norte de Tenerife y Gran Canaria. En la Península, también se superaron los 30 l/m2 en el Pirineo navarro e ilerdense, en Málaga y en la sierra de Gredos.

Entre las precipitaciones acumuladas en los principales observatorios destacan los 31 l/m2 en Vigo/Peinador; los 29 l/m2 en el aeropuerto de Málaga; los 27 l/m2 en Pontevedra; los 26 l/m2 en Ceuta; los 21 l/m2 en Izaña y 15 l/m2 en el aeropuerto de Córdoba. El día 8 se registraron precipitaciones en la mitad oeste peninsular y en menor medida en el norte de todas las islas Canarias.