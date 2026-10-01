AEMET alerta del inicio de un temporal de lluvias "potencialmente muy adverso" en tercio oriental peninsular y Baleares

Archivo - Tormenta, lluvia, nubes en València - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha alertado del inicio de un temporal de lluvias "potencialmente muy adverso" en tercio oriental peninsular y Baleares. "Estamos a las puertas del temporal", precisa el organismo en sus redes sociales, al tiempo que detalla que "los chubascos serán muy fuertes e incluso podrán alcanzar intensidad torrencial".

En este sentido, puntualiza que "los acumulados, que en algunos casos superarán probablemente los 150 l/m2 en 6 horas, podrán derivar en inundaciones y crecidas súbitas de cauces".

"Tenemos un ambiente inestable, que favorece la formación de tormentas alimentada, además, por un mar Mediterráneo que se encuentra a temperaturas muy altas para esta época del año, en algunas zonas incluso más de 3 grados por encima de lo normal", ha detallado al respecto al portavoz de AEMET, Rubén del Campo, que ha pedido "mucha precaución".

Así, ha puntualizado que "todo ello podrá derivar en chubascos muy intensos en el área mediterránea, también en Baleares". También ha indicado que "durante varios días la situación se podrá prolongar, por lo menos hasta el lunes que viene, con la formación de una adana a partir del domingo, que todavía no está muy claro cómo nos va a afectar".