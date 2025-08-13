AEMET alerta de que el peligro de incendio continúa este miércoles en niveles "muy altos o extremos" en casi toda España

MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha advertido de que el peligro de incendios continúa este miércoles en niveles "muy altos o extremos" en la mayor parte de España.
"Este miércoles continúa el peligro de incendios en niveles muy altos o extremos en la mayor parte de España, pese a la probabilidad de chubascos en muchas zonas", ha señalado a través de un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press.
A su vez, ha indicado que el país está en el momento "más adverso" de la temperada, por lo que ha instado a extremar las precauciones.