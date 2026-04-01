Semana Santa dejará temperaturas propias de mayo a partir del sábado, con hasta 30ºC en el sur peninsular

Archivo - El paso de Nuestro Señor Jesucristo Resucitado durante la procesión del Encuentro de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Resucitado y Nuestra Señora del Amparo, a 9 de abril de 2023, en Cuenca, Castilla-La Mancha (España).- Lola Pineda - Europa Press - Archivo

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

Los días principales de la Semana Santa, del Jueves Santo al Lunes de Pascua, estarán marcados por la estabilidad, con pocas lluvias y temperaturas en claro ascenso, propias del mes de mayo, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo.

En este sentido, ha subrayado que los valores diurnos probablemente serán superiores a los habituales para la época entre el sábado y el lunes, con temperaturas "más propias de mayo". De este modo, amplias zonas del país registrarán valores superiores a 25ºC e incluso llegarán a los 30ºC en los valles del Guadiana y Guadalquivir, en este caso, el domingo y lunes.

Además, el portavoz ha señalado que el viento intenso seguirá soplando con fuerza en el nordeste peninsular y Baleares, aunque irá a menos.

Por días, Del Campo ha señalado que este miércoles continuará el episodio de polvo en suspensión en Canarias, que dará lugar a calima, que afectará a todo el archipiélago y reducirá la visibilidad. Además, provocará un empeoramiento de la calidad del aire. Eso sí, la calima comenzará a remitir por la tarde.

En la Península, lo más destacado volverán a ser las rachas de viento muy fuertes en el nordeste peninsular y Baleares. Asimismo, durante esta jornada se registrarán precipitaciones débiles pero persistentes en el Cantábrico, Pirineos y Alto Ebro, que serán de nieve por encima de unos 1.200 a 1.400 metros (m).

Además, en Baleares podrían darse chubascos localmente fuertes y con tormenta que podrían afectar también a puntos de Cataluña sin que se descarten en otras zonas. En el resto del país, se esperan cielos nubosos o algunos intervalos de nubes y temperaturas sin grandes cambios en general, con un aumento de las mínimas en Canarias. Por ejemplo, Badajoz y Sevilla superarán los 25ºC.

Para el Jueves Santo, ya se habrá retirado la calima de la mayor parte de Canarias, aunque aún quedará algo en las islas occidentales. Durante esta jornada y las siguientes de Semana Santa, predominará el tiempo estable en el archipiélago, con algunos intervalos nubosos en el norte. Por esta parte, Del Campo señala que las temperaturas bajarán con la llegada de vientos alisios, aunque los valores serán suaves durante toda la Semana Santa.

En la Península, lloverá de nuevo el Jueves Santo en el Cantábrico, Pirineos y Alto Ebro. A su vez, también podría registrarse algún chubasco disperso en Baleares. La cota de nieve se encontrará en torno a 1.200 a 1.400 m en el Pirineo y las rachas de viento muy fuertes seguirán en el nordeste peninsular y Baleares.

Todo esto sucederá en una jornada en la que las temperaturas bajarán levemente. A pesar de ello, se superarán los 22ºC en el área mediterránea y en el sur de Galicia y los 25ºC en el sur de Extremadura y Valle el Guadalquivir. Por el contrario, el ambiente todavía será frío en zonas del norte. Por ejemplo, Burgos, Pamplona o Vitoria no pasarán de los 12ºC.

El anticiclón se afianzará sobre España el Viernes Santo. Por tanto, la jornada tendrá en general cielos poco nubosos y ausencia de precipitaciones en prácticamente todo el país. Si bien todavía persistirán las lluvias por la mañana en el Cantábrico Oriental y el Alto Ebro, el portavoz de AEMET ha señalado que éstas serán cada vez más débiles y que cesarán por la tarde.

Por la mañana, la nieve aparecerá en torno a 1.300 a 1.500 metros en esas zonas. Asimismo, soplará de nuevo el viento en el nordeste peninsular y en el archipiélago balear, aunque este viento también tenderá a perder fuerza a lo largo del día.

De acuerdo con el pronóstico, las temperaturas diurnas durante el Viernes Santo serán más altas después de una madrugada que se podrá calificar como fría. De esta manera, se podrán superar los 20ºC en la mayor parte del territorio en las horas centrales el día y por la tarde.

La excepción estará en el Cantábrico y el Alto Ebro, donde los termómetros se quedarán algo por debajo. Mientras tanto, se superarán los 25ºC en puntos del sur de Galicia y Valles del Guadiana y del Guadalquivir. De hecho, Sevilla rondará los 28ºC.

CÁLIDA Y SECA, ASÍ TERMINARÁ LA SEMANA SANTA

Este tiempo estable y con temperaturas cada vez más altas continuará desde el Sábado Santo hasta el Lunes de Pascua, según Del Campo. De esta manera, se registrarán valores superiores a 25ºC en amplias zonas del territorio e incluso de los 30ºC en los valles del Guadiana y Guadalquivir, en este caso el domingo y lunes.

"Será, por lo tanto, un fin de semana y lunes de Pascua con temperaturas propias de mayo con ambiente suave e incluso cálido. No obstante, todavía quedan unos cuantos días y este pronóstico podría cambiar", ha especificado el portavoz de AEMET.

En lo que respecta a las precipitaciones, lo más probable es que esa recta final de la semana y el lunes de Pascua predomine el tiempo seco, sin lluvias y con cielos poco nubosos en la mayor parte del país.

PRECIPITACIONES DÉBILES EN GALICIA EL LUNES

AEMET ha añadido en su predicción especial de Semana Santa que el Jueves Santo predominarán los descensos de las temperaturas en el interior y los ascensos en el sur. Por zonas, las mínimas serán bajas en las mesetas, donde se podrán alcanzar los 2-3°C.

Durante la madrugada del Viernes Santo cesarán las precipitaciones en el extremo norte de la Península y en Baleares, así como las nevadas en los Pirineos. Las temperaturas máximas subirán de forma generalizada; las mínimas, por su parte, seguirán siendo frías en las mesetas.

Entre el Sábado Santo y el Domingo de Pascua, sólo se podrían dar precipitaciones --débiles-- en Galicia por la llegada de un frente poco activo durante el lunes. Además, el viento será, en general, flojo, y en régimen de brisas en los litorales. Mientras tanto, en Canarias continuará el tiempo estable con cielos poco nubosos o despejados.

LLUVIAS "GENERALIZADAS" PARA LA PRÓXIMA SEMANA

Por su parte, Meteored ha señalado que una borrasca que se formará en el centro de Norteamérica se desplazará hacia el Atlántico y podría llegar a influir en España a partir del lunes mediante un frente activo, lo que favorecería un cambio de tiempo. De hecho, los modelos del portal meteorológico apuntan a una posible ciclogénesis explosiva durante el fin de semana, aunque "existe incertidumbre en la previsión".

En concreto, Meteored ha explicado que esta borrasca podría llegar al país en forma de un frente frío, acompañado de aire polar marítimo y una vaguada en altura. Según ha indicado, esto favorecería un descenso notable de las temperaturas a partir del lunes, junto con la llegada de lluvias y tormentas en amplias zonas de la Península durante la próxima semana.

En lo que se refiere a las precipitaciones, ha apuntado a que éstas se podrían comenzar a registrar a partir del martes y que avanzarían de oeste a este de la Península. En este sentido, espera que caigan lluvias bastante generalizadas hasta el jueves en gran parte del país, que irán acompañadas además de tormentas.

Aún así, se remite a próximas actualizaciones de los modelos para concretar mejor la evolución de este episodio. Tras la profundización de la vaguada, algunos modelos sugieren a Meteored que esta onda podría desgajarse de la circulación general y daría lugar a la formación de una dana a finales de la próxima semana al norte de Marruecos.