AEMET avanza que el lunes ya habrá tiempo otoñal, con lluvias en este y norte peninsular

Archivo - Dos personas se protegen de la lluvia con un paraguas, a 8 de junio de 2024, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

Las máximas tenderán a subir el martes y el miércoles, aunque habrá algunas lluvias en el extremo norte

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

A partir del sábado se iniciará un importante descenso térmico que continuará el domingo y el lunes, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo. Este día, el lunes, habrá un ambiente plenamente otoñal con valores entre 5 y 10ºC más fríos de lo normal para la época del año, sobre todo en la mitad norte.

Además, aumentará la inestabilidad atmosférica y habrá lluvias tormentosas ya desde este viernes y durante el fin de semana y el lunes en zonas del norte y este de la Península, también en Baleares. Estos chubascos podrán ser localmente fuertes e ir acompañados de granizo.

Del Campo ha explicado que este viernes continuará el calor intenso para la época, aunque aumentará la inestabilidad y habrá una mayor presencia de nubes, lo que hará que las máximas sean algo más bajas que en días previos. Aún así, seguirán superan los 34ºC en el Cantábrico Oriental y los 36 a 38ºC en amplias zonas del sur. Ya por la tarde, se podrán formar tormentas en muchos puntos de la mitad norte, que serán localmente fuertes y con granizo en la Meseta, Cordillera Cantábrica y Alto Ebro.

En lo que respecta al sábado, el portavoz de AEMET ha avisado del avance de una vaguada de oeste a este, lo que provocará un aumento de la inestabilidad en la Península. Esto dará lugar a la formación de tormentas en la mitad norte y en zonas montañosas del este de la Península, que serán localmente fuertes e irán acompañadas de granizo, especialmente en el Alto Ebro, Pirineos, Sur de Aragón y Norte de la Comunidad Valenciana.

En esta jornada, las temperaturas empezarán a bajar de forma notable en la Península. Lo harán de forma acusada sobre todo en Galicia y el Cantábrico Occidental, donde las máximas podrán ser 10ºC más frescas que el día anterior. En el resto del territorio peninsular, la bajada de los termómetros será más moderada y en el área mediterránea todavía no habrá cambios térmicos.

De esta manera, se superarán los 32ºC en el Valle del Ebro y los 34 a 36ºC en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir. El ambiente será aún cálido para la época, con valores entre 5 y 10ºC por encima de lo normal. Sin embargo, estos valores ya contrastarán con los 20 a 22ºC que se alcanzarán únicamente en algunas zonas de Galicia.

La bajada de las temperaturas se extenderá el domingo a la mayor parte de la Península, salvo en las regiones mediterráneas. De hecho, los valores térmicos incluso podrán subir en algunos puntos del Mediterráneo y de Baleares. De esta manera se superarán los 34ºC por ejemplo en en puntos de Mallorca, interior de la Comunidad Valenciana, Guadalquivir y provincia de Málaga. En el otro extremo, muchas localidades se quedarán con una máxima de entre 18 y 20ºC como mucho.

Asimismo, Del Campo ha señalado que durante este día habrá probabilidad de chubascos en amplias zonas del norte de la Península, que también llegarán al este y a Baleares, aunque de forma más esporádica. En este aspecto, ha puntualizado que las lluvias podrán ser muy fuertes en el nordeste y dejar acumulados importantes en el Pirineo. Además, estas tormentas fuertes podrán ir acompañadas de granizo.

MÁXIMAS DE HASTA 18ºC EN CIUDADES DEL NORTE PENINSULAR

El portavoz de AEMET ha avanzado que el lunes será un día otoñal con ambiente frío para la época del año, especialmente en la mitad norte, donde los termómetros se situarán entre 5 y 10ºC por debajo de lo habitual para esta época. En líneas generales, las temperaturas seguirán bajando y este día lo harán especialmente en el este peninsular y Baleares. A su vez, soplará el viento del norte y del noroeste, y lo hará con fuerza, lo que aumentará la sensación de tiempo desapacible.

En este marco, ciudades como León, Ávila, Burgos, Vitoria, Pamplona, Santander, Segovia, Oviedo o Lugo alcanzarán temperaturas máximas de tan solo 16 a 18ºC. Sólo Sevilla, Málaga, Córdoba o Murcia llegarán a 30ºC. Asimismo, lloverá en el Cantábrico y continuarán los chubascos en el nordeste y Baleares. Éstos podrán ser intensos a primera hora, pero irán remitiendo a última.

Durante los días siguientes --martes y miércoles--, Del Campo ha indicado que el tiempo será en principio más estable, aunque habrá algunas lluvias en el extremo norte. De todas maneras, algunos escenarios señalan precipitaciones en el sur y en el este de la Península. Aún así, las temperaturas tenderán a subir.

Finalmente, en lo que respecta a Canarias, el portavoz de AEMET ha explicado que este viernes será una jornada todavía muy calurosa con máximas superiores a 37ºC y calima intensa. A partir del sábado se iniciará un descenso de las temperaturas, aunque en esa jornada aún se superarán los 34ºC en el sur de las islas. Entre el domingo y el lunes se normalizarán los termómetros, la calima irá remitiendo y soplarán los alisios con fuerza en las zonas habituales. En este marco, habrá nubes con lluvias débiles en el norte de las islas más montañosas.