AEMET avisa de lluvia, viento y olas en Canarias, sur y sureste peninsular hasta el lunes por la borrasca 'Emilia'

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La borrasca 'Emilia' dejará precipitaciones intensas, viento y oleaje en Canarias, sur y sureste de la Península desde este viernes hasta el lunes 15 de diciembre, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) que ha emitido un aviso al respecto, ya que el grado de probabilidad es alto (70%).

'Emilia', nombrada este jueves por AEMET, se sitúa en torno al suroeste peninsular y ha experimentado durante este viernes un lento desplazamiento hacia el sur, por lo que se quedará entre Canarias y el golfo de Cádiz hasta el domingo, cuando se espera un incremento de la inestabilidad en el área mediterránea, con precipitaciones que durante este día podrán dar lugar a acumulados significativos en áreas del sureste.

Este viernes, tras el paso de un primer frente por la mañana, las precipitaciones irán ganando intensidad en Canarias a partir de la tarde, especialmente en las islas más orientales, donde pueden ser localmente fuertes. Del mismo modo, con el acercamiento de 'Emilia', el viento arreciará de componente norte en el archipiélago, con rachas muy fuertes en torno a las islas de mayor relieve, además de venir acompañado de un significativo empeoramiento del estado de la mar.

Por otro lado, 'Emilia' también dará lugar a precipitaciones localmente fuertes y persistentes en el extremo suroeste peninsular y, especialmente, en torno al área del Estrecho a partir de últimas horas.

Para el sábado, se espera que sea el día álgido de este episodio en Canarias, con rachas de viento muy fuertes de componente norte que podrán superar los 90 km/ h en zonas altas y expuestas de las islas más montañosas. Respecto a las precipitaciones, se extenderán de este a oeste pudiendo ser fuertes y localmente persistentes, además de estar acompañadas localmente de tormenta y granizo menudo. Los mayores acumulados se darán en vertientes norte de Tenerife y Gran Canaria.

Se intensificará el temporal marítimo, con mar combinada de podrá llegar esta jornada hasta los 6 ó 7 metros de altura de ola significativa. En lo referente a la Península, continuarán las precipitaciones fuertes y persistentes en torno al área del Estrecho durante la madrugada, tendiendo a remitir a lo largo de la mañana y pudiendo volver a intensificarse al final del día.

Se espera que la inestabilidad en al archipiélago canario tienda a remitir de este a oeste, si bien aún podrán continuar las precipitaciones con menor intensidad, finalizando así este episodio de fenómenos adversos en Canarias.

Por el contrario, la AEMET señala que es probable que durante este día con el desplazamiento hacia el noreste de la baja en altura asociada a 'Emilia', junto al predominio de vientos de levante húmedos en niveles bajos, se produzca un significativo aumento de la inestabilidad en áreas del sureste peninsular.

De esta forma, espera que las precipitaciones puedan ser fuertes o muy fuertes, además de persistentes y acompañadas de tormentas, en puntos del extremo oriental de Andalucía, sureste de Castilla de La Mancha, Murcia y provincia de Valencia. Debido a la incertidumbre inherente a este tipo de situación, pequeños cambios en la posición de la baja en altura, y/o de la configuración del viento en niveles bajos, pueden ocasionar variaciones en la localización e intensidad de las precipitaciones, alerta AEMET.

Por último, indica que el lunes el escenario más probable es que las precipitaciones se extiendan al resto del área mediterránea perdiendo intensidad progresivamente, dando por finalizado este episodio. Sin embargo, a partir del martes 16, la llegada de nuevas perturbaciones atlánticas darían lugar a precipitaciones generalizadas en Península y Baleares.