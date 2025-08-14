AEMET avisa de que el peligro de incendios seguirá este jueves en niveles muy altos en casi toda la Península

Varios bomberos tratan de extinguir un fuego, a 13 de agosto de 2025, en Miñambres de la Valduerna, León, Castilla y León (España). - Fernando Otero - Europa Press

MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha avisado de que el peligro de incendios continuará durante este jueves en niveles muy altos o extremos en la mayor parte de la Península.

"El jueves 14 continuará el peligro de incendios en niveles muy altos o extremos en la mayor parte de la Península", ha señalado a través de un mensaje en la red social 'X'.

Además, ha avanzado que las condiciones meteorológicas que favorecen los incendios seguirán durante el fin de semana.