AEMET avisa de que el peligro de incendios seguirá este jueves en niveles muy altos en casi toda la Península

Varios bomberos tratan de extinguir un fuego, a 13 de agosto de 2025, en Miñambres de la Valduerna, León, Castilla y León (España).
Varios bomberos tratan de extinguir un fuego, a 13 de agosto de 2025, en Miñambres de la Valduerna, León, Castilla y León (España). - Fernando Otero - Europa Press
Europa Press Sociedad
Publicado: jueves, 14 agosto 2025 10:47
@ep_social

   MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

   La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha avisado de que el peligro de incendios continuará durante este jueves en niveles muy altos o extremos en la mayor parte de la Península.

   "El jueves 14 continuará el peligro de incendios en niveles muy altos o extremos en la mayor parte de la Península", ha señalado a través de un mensaje en la red social 'X'.

   Además, ha avanzado que las condiciones meteorológicas que favorecen los incendios seguirán durante el fin de semana.

Contador