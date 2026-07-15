AEMET avisa de temperaturas "muy altas" este miércoles con "peligro extraordinario" de más de 42º en Valencia o Zaragoza

Archivo - Un termómetro marca 44 ºC - Víctor Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha avisado de que este miércoles se esperan temperaturas "muy altas" en el este peninsular y Baleares, con 40 grados o más, y de que hay "peligro extraordinario" en la Ribera del Ebro de Zaragoza y zonas litorales de la provincia de Valencia, con temperaturas superiores a los 42 grados.

El portavoz de la AEMET Rubén del Campo ha señalado que, a partir del fin de semana, "se va a producir un nuevo ascenso térmico general que va a derivar en un episodio cálido en el que no es descartable que se superen de nuevo los umbrales de ola de calor, especialmente durante el domingo y los primeros días de la próxima semana".

Esta semana se formarán tormentas en zonas del noroeste peninsular, también en áreas del este del territorio, con posible granizo y rachas de viento muy fuertes.

El jueves habrá un descenso térmico en el Cantábrico oriental, nordeste de la Península y comunidades mediterráneas, aunque continuará el calor intenso con más de 38 grados de nuevo en las comunidades bañadas por el Mediterráneo y en el valle del Ebro, incluso más de 40 grados en el interior de la Comunidad Valenciana, Región de Murcia, también en Andalucía oriental y en la isla de Mallorca. Este calor vendrá acompañado de calima, lo que empeora la calidad del aire.

Por otro lado, se formarán tormentas a partir del mediodía en Galicia, Asturias, norte de Castilla y León, zonas de Cantabria, sin descartarlo en áreas próximas, que podrán ser localmente fuertes con granizo y con viento muy intenso.

El viernes no habrá en general grandes cambios en las temperaturas, salvo un descenso que se producirá en el Cantábrico y en el Alto Ebro. En el resto permanecerán en valores similares, incluso un poquito más altos en el área mediterránea.

A partir del sábado se inicia un nuevo ascenso térmico generalizado, aunque ese día bajarán las temperaturas de forma notable en el área mediterránea, especialmente en la Comunidad Valenciana, aunque los días siguientes también subirán en esta región.

Este ascenso de las temperaturas que se inicia el sábado tendrá continuidad en los días siguientes y hará que el calor sea "muy intenso" tanto de noche como de día en buena parte del país.

Durante el fin de semana, especialmente el domingo, podrán alcanzarse 36 a 38 grados en amplias zonas del norte de la Península y en Baleares; y entre 38 y 42 grados en el centro y mitad sur, incluso puntualmente más de 42 grados en el valle del Guadalquivir.

Por la noche no se bajará de 22 a 24 grados en numerosos puntos del Mediterráneo, centro y sur de la Península, incluso con noches tórridas puntualmente, es decir, localidades en las que no se bajará de 25 grados en toda la noche.

El portavoz de la AEMET advierte de que, aunque hay incertidumbre, esta subida de temperaturas que se espera a partir del fin de semana podría continuar en los primeros días de la próxima semana y "no es descartable que se cumplan los criterios que determinan la ocurrencia de una ola de calor".

En Canarias, este miércoles suben las temperaturas. Se mantendrán en valores altos durante el resto de la semana, con 30 grados en amplias zonas del archipiélago y 32 a 34 grados de temperatura máxima en zonas de Fuerteventura y del sur de Gran Canaria. Con cielos en general despejados, salvo en el norte de las islas más montañosas, donde habrá algunos intervalos nubosos.