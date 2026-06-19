AEMET lanza un aviso por ola de calor desde el domingo hasta el miércoles, con máximas de 44ºC en el sur peninsular

Archivo - Viandantes soportan las altas temperaturas por las calles de Málaga, A 12 de agosto de 2025 en Málaga, Andalucía (España). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha lanzado este viernes un aviso especial por ola de calor que afectará a los valles fluviales del cuadrante suroccidental y del Ebro, depresiones del nordeste, Cantábrico oriental e interior de Baleares desde el domingo hasta el miércoles.

Por días, el organismo estatal señala que a partir de este sábado comenzará un ascenso generalizado de las temperaturas en un ambiente calimoso que será mucho más marcado el domingo en Galicia y Cantábrico, debido a la situación de sur. Por eso, es probable que se superen los 36 a 38ºC en los valles interiores y AEMET no descarta que se alcancen los 40ºC en la zona oriental.

El domingo espera que se llegue a los 38 a 40ºC en el valle del Ebro y depresiones nororientales, así como en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir. De hecho, considera que podrían rozarse los 42ºC de forma local, aunque precisa que la probabilidad de que esto suceda es baja. En el resto del interior y de Baleares se llegará a los 35 a 37ºC y Mallorca podría registrar 39ºC.

Durante este día, el organismo estatal indica que es posible que se produzcan tormentas en los sistemas montañosos, secas o con escasa precipitación, que podrían dar lugar a rachas muy fuertes. De forma paralela, sí que pueden provocar chubascos fuertes y con granizo en el tercio noroccidental.

De acuerdo con el aviso, hay posibilidades de que las temperaturas continúen en ligero ascenso el lunes, especialmente en el interior del tercio oriental peninsular y Baleares. La excepción estaría en Galicia y Cantábrico, donde se registrarán descensos limitados, pero donde seguirán altos los valores.

De esta manera, se podrán alcanzar los 39 a 40ºC e incluso localmente los 42ºC en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir, así como en el interior del Cantábrico oriental y depresiones del nordeste. Además, AEMET prevé también valores muy elevados en la meseta norte, de hasta 36 a 38ºC; en La Mancha, interiores del sureste peninsular y de Baleares, en torno a 37-40 ºC.

De nuevo, el organismo estatal apunta a la posibilidad de que se produzcan tormentas secas en zonas de montaña y de la meseta sur que podrían producir rachas muy fuertes. Si bien hay incertidumbre por la posición de la dana, precisa que lo más probable para el martes sea que las temperaturas continúen en ascenso en el tercio occidental, y con pocos cambios en el resto.

En este día --el punto álgido del episodio-- se llegará a temperaturas superiores a los 39 a 40ºC en el valle del Ebro, depresiones del nordeste e interiores de Galicia y Cantábrico y se podrían registrar los 42ºC en algunos puntos. En el interior peninsular y de Baleares, se registrarán los 37 a 39ºC de forma generalizada.

Mientras tanto, en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir se alcanzarán los 40 a 42ºC y se podría llegar puntualmente a los 44ºC. Además, en este día es posible que las tormentas secas sean más dispersas y queden más restringidas a sistemas montañosos del tercio norte. A partir del miércoles, lo más probable "dentro del margen de incertidumbre" es que comiencen los descensos térmicos, en general de forma ligera. En este punto, AEMET especifica que la excepción estará en el Cantábrico, donde es posible que los valores sigan ascendiendo.

Por ello, prevé que se alcancen de nuevo los 37 a 40ºC en los valles interiores de Galicia y Cantábrico, sin descartar los 42 ºC en su parte oriental. Asimismo, se esperan temperaturas generalizadas en las dos mesetas e interior de Baleares de 37 a 39ºC, de 39 a 40ºC en el valle del Ebro y depresiones nororientales, y de 40 a 42ºC en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir.

En este marco, el posible acercamiento de la dana induciría una mayor inestabilidad, dando lugar a mayor nubosidad y tormentas vespertinas más generalizadas e intensas.

DESCENSOS TÉRMICOS MÁS MARCADOS A PARTIR DEL JUEVES

La AEMET señala que lo más probable es que los descensos térmicos sean más generalizados y acusados a partir del jueves, aunque la incertidumbre es muy elevada, por lo que no se puede descartar que la ola de calor continúe durante esta jornada.

Con la información actual, las temperaturas seguirían siendo muy elevadas en el Cantábrico oriental y valle del Ebro, con valores 39 a 40ºC, incluso de 42ºC de forma local. A su vez, también podrían alcanzarse de forma generalizada los 36 a 38ºC en el interior peninsular, especialmente en los valles fluviales e interiores del área mediterránea, y en el interior de Baleares.

A partir del viernes, el pronóstico recoge que es posible que predominen los descensos térmicos, especialmente en la mitad occidental del territorio, con lo que dejarían de satisfacerse los criterios de ola de calor. No obstante, las temperaturas continuarán siendo muy elevadas y el peligro importante en el tercio oriental y Baleares.